Un cambio clave: por qué no habrá VAR en el Mundial Sub 20 de Chile

Un cambio clave: por qué no habrá VAR en el Mundial Sub 20.

El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene a sus árbitros designados. La FIFA dio a conocer que serán 18 jueces principales y 36 asistente de 22 federaciones. No hay silbantes nacionales. Uno de los elementos llamativos, es que el certamen planetario no tendrá VAR. Contará con otro sistema de video arbitraje.

En las cuatro sedes se utilizará para el arbitraje el sistema de revisión en vídeo (FVS). Es una continuación de las pruebas implementadas el año pasado en el Mundial femenino Sub 20 de Colombia y en el Mundial femenino Sub 17 de República Dominicana.

Es un sistema que, a diferencia del VAR, no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo en una cabina, por lo que no se comprueban de forma automática todos los incidentes revisables. Los resultados en otros torneos han dejado conforme al organismo que rige los destinos del fútbol mundial.

Las diferencias

Existen cuatro categorías de decisiones que pueden ser revisadas mediante soporte de video: goles o no goles (incluyendo infracciones previas, fuera de juego, manos o invasiones en penales), penales, tarjetas rojas directas (como juego brusco grave, conducta violenta o lenguaje ofensivo) y errores de identidad en la amonestación de jugadores.

A diferencia del VAR tradicional, el FVS funciona únicamente cuando un entrenador decide impugnar una decisión mediante la presentación de una tarjeta de revisión. Cada equipo cuenta con dos oportunidades para hacerlo durante el tiempo reglamentario, y una adicional si el partido se extiende a la prórroga. Una vez presentada la solicitud, el árbitro principal revisa la jugada en un monitor al costado del campo, analizando diferentes ángulos y velocidades antes de tomar una decisión definitiva.

Si la impugnación tiene éxito, el equipo conserva su derecho a llamar nuevamente; si no, pierde esa oportunidad durante lo que resta del tiempo correspondiente. Aunque el objetivo del VS es similar al del VAR, su implementación difiere notablemente: el VAR se activa automáticamente por decisión del árbitro asistente de video, mientras que el VS exige una acción directa del cuerpo técnico. Además, el VAR permite “chequeos silenciosos” sin interrumpir el juego, algo que no ocurre con el sistema de desafíos, que obliga a detener el partido para su revisión.

“El sistema de revisión en vídeo responde a la solicitud de dotar al fútbol de tecnologías más económicas y refrenda el compromiso de la FIFA como abanderada del uso de las tecnologías en beneficio de los equipos arbitrales”, declaró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

“El FVS sirve para revisar el mismo tipo de incidentes que el VAR, pero son dos sistemas que no se pueden comparar ya que están concebidos para circunstancias totalmente diferentes. El resultado del ensayo realizado durante el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, en el que se disputaron 36 encuentros en dos terrenos de juego, fue muy positivo, por lo que nos alegra volver a probar el sistema en Colombia”, agregó en esa oportunidad.