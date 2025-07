Ídolo de Boca Juniors pide sacar a Carlos Palacios: “Tendrían que haberlo investigado antes”

Carlos Palacios colmó la paciencia en Boca Juniors. El futbolista chileno está en la mirada de todos en Argentina. Incluso de los ídolos. En ese contexto, Cristian Traverso le dedicó una extensa columna al formado en Unión Española, en un espacio que le dio el medio TyC Sports. El dos veces campeón de la Copa Libertadores y una vez de la Interconinental fue duro con el ex Colo Colo desde el comienzo. “Mala tuya, Román: Palacios se terminó en Boca”, se titula el escrito.

“Está bien que Miguel Russo no lleve a Carlos Palacios al partido de Copa Argentina. Puedo tener algunas diferencias con el técnico de Boca pero esto está perfecto porque a Palacios no le importa nada. No le importa dónde está, no parece darse cuenta. No sé si será el entorno, los amigos, alguien del club, alguien que lo compara con Riquelme y él piensa efectivamente que es Riquelme...”, inicia escribiendo el también exfutbolista de la U.

Traverso perdió la paciencia con Palacios.

“¿Todos los lunes un problema nuevo? A ver, ¿querés salir? Salí, pero después entrená y el domingo rómpela. Ahí nadie te va a decir nada. Pero en el cuerpo técnico no son boludos, mucho menos en uno que dirige desde hace 40 años. Siempre los lunes hay una excusa. Y ojo: si vos el día anterior me hiciste ganar 5-0, yo mismo te hago masajes, pero eso no sucede”, añade.

En esa línea, hace una diferencia entre su época y la actual. “Nosotros salíamos también, pero a la hora de entrenar, el Profe Santella nos exigía a fondo y nosotros respondíamos. Si alguno llegaba malherido y había que cuidarlo porque después el domingo te hacía ganar el partido, se lo resguardaba. O ni siquiera era eso de llegar malherido. Por ahí tenés un bebé, no dormís bien y venís cansado, tus compañeros te entienden si te pasa una vez. Ahora, si pasa todos los lunes o todos los post partido... Cansa, porque después vas a la cancha y eso se ve reflejado”, enfatiza.

“Hay momentos y momentos. Este chico no parece darse cuenta del partido que se juega Boca contra Atlético Tucumán, de todo lo que se juega. Y si no le entra en la cabeza, ¡afuera! Boca no va a detener su mundo si no juega Palacios. Si no tiene ganas, sigamos para adelante. Román, mala tuya, porque esto había que investigarlo antes. Uno piensa que los puede arreglar, encaminar. Le deben haber avisado que no saliera, pero no le entró. Así que Román, tómalo como una mala, devolvelo a Colo Colo, donde es feliz, y listo. Esto es indefendible. Para mí, el ciclo de Palacios en Boca se terminó. Si yo fuera el presidente, le rescindiría el contrato. Me cansó”, finalizó.