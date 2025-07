Por bajo rendimiento: Miguel Ángel Russo toma drástica decisión con Carlos Palacios en la Copa Argentina

Boca Juniors necesita ganar. A Miguel Ángel Russo poco a poco se le va acabando el crédito luego del fracaso en el Mundial de Clubes y los empates que registró contra Argentinos Juniors y Unión en el retorno del torneo argentino. Este miércoles deben jugar por la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, un duelo que pinta como ideal para tomar confianza para un duro segundo semestre. Para este encuentro, Carlos Palacios perdió su lugar en la oncena.

Este lunes, el DT Xeneize hizo una práctica y paró un equipo titular pensando en el compromiso ante el Decano, y la Joya no apareció entre los considerados, según informó diario Olé. Al parecer, su mala actuación contra Unión el viernes en La Bombonera le pasó la cuenta.

“A su vez, Carlos Palacios viene en un nivel muy bajo, al borde del abucheo (...) Y el chileno es el mayor candidato a dejar su lugar en la formación, con la chance de sumar otro delantero”, escribieron en el medio transandino.

No obstante, quien si estará en la mitad de la cancha será Williams Alarcón, que jugará al lado del futbolista que en estos momentos concentra todas las miradas en Boca: Leandro Paredes, campeón del mundo con la albiceleste y que acaba de regresar al fútbol de su país.

De esta manera, el once que alista Russo para jugar por la Copa Argentina está conformado por Brey; Barinaga, Mendia, Pellegrino, Blanco; Milton Delgado, Paredes, Alarcón; Aguirre, Cavani y Velasco.

Fuertes críticas

Carlos Palacios no lo pasa bien. En el mencionado partido contra Unión abandonó la cancha en el segundo tiempo entre pifias. Para colmo, los medios transandinos lo criticaron con dureza.

El diario Clarín, en su 1x1, cuestionó su ritmo: “Se supone que es el enganche y el conductor del equipo, pero el chileno no tiene ritmo. Durante largo tiempo no aparece y Boca lo necesita. Tiene talento y muchas veces pone su gambeta al servicio del equipo, pero este viernes no arrancó nunca y Russo lo sacó en el segundo tiempo. A poner la cabeza en remojo”.

Aún más duros fueron en TyC Sports, en donde lo calificaron con la nota 1,5, la más baja del equipo. Un análisis breve, pero fuerte: “Otra vez el peor del equipo. Un displicente bárbaro. Ya la gente lo reprobó y aplaudió la salida”.