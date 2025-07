Por qué la FIFA borró a los árbitros chilenos del Mundial Sub 20

La explicación de la FIFA para borrar a los árbitros chilenos del Mundial Sub 20.

La FIFA hizo pública la nómina de árbitros del Mundial Sub 20. Se trata de un listado compuesto por 18 jueces principales y 36 asistente de 22 federaciones. La omisión de silbantes chilenos causó sorpresa. Sin embargo, según pudo averiguar El Deportivo, se trata de una medida que el ente rector del fútbol planetario toma pensando en quienes estarán en el Mundial de Norteamérica 2026.

En esa línea, el ente de Zúrich ya visualizó a Piero Maza en el certamen juvenil de 2023 y a Cristián Garay en el Mundial de Clubes, quienes postulan a dirigir en el principal torneo de selecciones el próximo año. Aun así, en la comisión de árbitros de Chile no ocultan su extrañeza, ya que esperaban que se nominara, por lo menos, a un nacional.

De la Conmebol, los convocados fueron el ecuatoriano Augusto Aragón, el argentino Darío Herrera, el colombiano Andrés Rojas y el uruguayo Gustavo Tejeira. Ellos serán secundados por Edison Vásquez, Danny Ávila, Cristián Navarro, José Savorani, Alexander Guzmán, John León, Carlos Barreiro y Agustín Berisso.

Cristian Garay dirigió en el Mundial de Clubes. ALEX FUENTES/PHOTOSPORT

“Tras el éxito del Mundial de Clubes, esperamos con impaciencia otro torneo apasionante, para el que hemos vuelto a designar una alineación muy potente del Team One. Desde el punto de vista del arbitraje, es muy importante que los árbitros tengan la oportunidad de participar en un torneo en el que se presentan las estrellas del mañana y que podamos seguir probando el sistema de revisión en vídeo, que hasta ahora ha sido un gran éxito”, declaró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

El cambio en el VAR

En el Mundial Sub 20, a diferencia de otros torneos, se utiliza para el arbitraje el sistema de revisión en vídeo (FVS), en lugar del VAR. Es una continuación de las pruebas implementadas el año pasado en el Mundial femenino Sub 20 de Colombia y en el Mundial femenino Sub 17 de República Dominicana.

Se trata de un sistema que, a diferencia del VAR, no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo, por lo que no se comprueban de forma automática todos los incidentes revisables. La responsabilidad recae sobre los entrenadores, que pueden solicitar una cantidad limitada de revisiones por partido cuando consideren que se ha cometido un error.

“Chile es un país amante del fútbol, y tenemos una excelente oportunidad para asegurar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub 20 deje un legado a nivel arbitral. El Mundial Sub 20 es un torneo altamente competitivo que requiere que los árbitros tengan una sólida lectura del juego”, señaló Massimo Busacca, el director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA.