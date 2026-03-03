Chupete Suazo se volvió loco en la banca de la B: Leandro Benegas anota un gol con la mano para Curicó ante San Luis

Un error arbitral que será recordado por varias semanas ocurrió este lunes por la segunda fecha de la Primera B. San Luis recibió en Quillota a Curicó Unido y el tanto del empate 1-1 definitivo fue anotado por Leandro Benegas, pero con la mano.

El duelo comenzó con el equipo que dirige el histórico Humberto Suazo como protagonista, y tuvieron premio. Al minuto 11, Fabián Pastenes anticipó a su marca en el área y abrió la cuenta.

La polémica

Hasta que llegó el minuto 64. Ronald de la Fuente lanzó un centro que le cayó a Fernández, quien remató una vez, le quedó el rebote y luego volvió a disparar, y en ese segundo intento la pelota fue sacada por Ignacio Meza, pero su despeje desacomodado dio en la mano derecha de Leandro Benegas y se fue al fondo de uno de los arcos del estadio Lucio Fariña.

Los futbolistas del elenco curicano salieron gritando el gol con convicción, mientras los del cuadro local de inmediato rodearon al árbitro Cristián Droguett para hacerle saber sobre la mano, quien no tomó en cuenta los reclamos y validó la conquista. La repetición ofrecida por la transmisión oficial del partido fue reveladora. Las 2.600 personas que llegaron al estadio vieron las intensas protestas de Chupete Suazo y su cuerpo técnico, quienes le decían al cuarto árbitro que la anotación era viciada, pero la molestia no revirtió la insólita decisión. Cabe destacar que en la Primera B no hay VAR.

😱⚽⚪🔴 AY, NO...



Ni el árbitro ni el asistente lo advirtieron, pero Leandro Benegas anotó con la mano tras un rebote para colocar el 1-1 de Curicó Unido ante San Luis de Quillota, en este #MatchdayLunes.



Además, Chupete Suazo y todo el plantel Canario reclamaron airadamente… pic.twitter.com/aouUiIuJXZ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 3, 2026

Desperdiciaron el triunfo

Sin embargo, San Luis tuvo en sus pies la opción de volver a ponerse adelante en el marcador, gracias a un penal sancionado al minuto 90+2. Sebastián Parada se colocó frente a balón y el jugador canario elevó su definición que pudo ser el gol del triunfo.

Con este resultado, tanto los quillotanos como Curicó Unido permanecen en la parte baja de la tabla de posiciones una vez concluida la segunda fecha, ya que ambos solo tienen un punto.