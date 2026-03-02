Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

José Luis Álvarez, en la época en que custodiaba al plantel albo.

José Luis Álvarez pierde la batalla contra el cáncer de hígado. ‘Pelé’, como fue apodado en su etapa como futbolista, por sus condiciones físicas y técnicas, falleció este lunes, a los 65 años.

El serenense peleaba por segunda vez contra la enfermedad. “El cáncer me tiene atrapado y me persigue”, había declarado hace un par de semanas al medio Punto Deportivo Chile.

El nortino se formó en los papayeros, en los que debutó como profesional, en 1978. En el estreno, anotó el gol que permitió que los granates vencieran a Unión San Felipe, por la cuenta mínima.

En 1981 fue contratado por el Cacique, que lo cobijó hasta 1983. Con los albos consiguió dos títulos nacionales, justamente en los extremos del período. Además, festejó la Copa Chile en 1981 y 1982.

O’Higgins, La Calera, Magallanes, Arica, Cobreandino, Melipilla y Municipal Talagante completan su historial a nivel local. En Bolivia defendió a Jorge Wilstermann.

El cambio de rol

Después de colgar los botines, Álvarez volvió a trabajar en Colo Colo, aunque ahora en otra función: como jefe de seguridad de los albos, función que cumplió entre 2006 y 2008. En esa condición, solía acompañar al plantel del Cacique en todos sus desplazamientos y bregaba para mantener la tranquilidad de los integrantes de las diversas escuadras albas que le correspondió custodiar.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Luis “Pelé” Álvarez, recordado delantero de nuestro club que defendió nuestra camiseta entre 1981 y 1983, período en el que conquistó cuatro títulos y dejó su sello goleador con la camiseta alba



El vínculo con la escuadra de Macul se mantenía dentro del campo de juego, donde solía integrar Colo Colo de Todos los Tiempos, el plantel que reúne a las figuras que pasaron por el equipo popular.

Las exequias del exatacante se realizarán en Doñihue, la comuna en que residía el exfutbolista.