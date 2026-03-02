SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    El exdelantero padecía cáncer. Con el Cacique ganó dos títulos nacioanles y dos de la Copa Chile. Será sepultado en Doñihue.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    José Luis Álvarez, en la época en que custodiaba al plantel albo. (null)

    José Luis Álvarez pierde la batalla contra el cáncer de hígado. ‘Pelé’, como fue apodado en su etapa como futbolista, por sus condiciones físicas y técnicas, falleció este lunes, a los 65 años.

    El serenense peleaba por segunda vez contra la enfermedad. “El cáncer me tiene atrapado y me persigue”, había declarado hace un par de semanas al medio Punto Deportivo Chile.

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    El nortino se formó en los papayeros, en los que debutó como profesional, en 1978. En el estreno, anotó el gol que permitió que los granates vencieran a Unión San Felipe, por la cuenta mínima.

    En 1981 fue contratado por el Cacique, que lo cobijó hasta 1983. Con los albos consiguió dos títulos nacionales, justamente en los extremos del período. Además, festejó la Copa Chile en 1981 y 1982.

    O’Higgins, La Calera, Magallanes, Arica, Cobreandino, Melipilla y Municipal Talagante completan su historial a nivel local. En Bolivia defendió a Jorge Wilstermann.

    José Luis 'Pelé' Álvarez, en un partido de Colo Colo de Todos los Tiempos (Foto: cedida)

    El cambio de rol

    Después de colgar los botines, Álvarez volvió a trabajar en Colo Colo, aunque ahora en otra función: como jefe de seguridad de los albos, función que cumplió entre 2006 y 2008. En esa condición, solía acompañar al plantel del Cacique en todos sus desplazamientos y bregaba para mantener la tranquilidad de los integrantes de las diversas escuadras albas que le correspondió custodiar.

    El vínculo con la escuadra de Macul se mantenía dentro del campo de juego, donde solía integrar Colo Colo de Todos los Tiempos, el plantel que reúne a las figuras que pasaron por el equipo popular.

    Las exequias del exatacante se realizarán en Doñihue, la comuna en que residía el exfutbolista.

    Más sobre:Colo ColoJosé Luis ÁlvarezPelé ÁlvarezFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda compra de dueña de AES Andes

    Futuro ministro de Transporte se reúne con AMUR para abordar prioridades en zonas rurales

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?
    Chile

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Futuro ministro de Transporte se reúne con AMUR para abordar prioridades en zonas rurales

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Consorcio liderado por Global Infrastructure Partners y EQT acuerda compra de dueña de AES Andes
    Negocios

    Consorcio liderado por Global Infrastructure Partners y EQT acuerda compra de dueña de AES Andes

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    JPMorgan pone paños fríos al Imacec de enero y mantiene sus proyecciones para 2026 por índices de confianza

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells
    El Deportivo

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán
    Mundo

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras