Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

Nicolás Jarry (154º ATP) llegó a Indian Wells en un momento complejo en su carrera. Arrastraba una racha de más de ocho meses sin ganar, paulatinamente se fue desplomando en el ranking y las lesiones han ido mermando su rendimiento. Este lunes sumó su undécima caída consecutiva.

Y si bien daba muestras esporádicas de su mejor tenis, no había podido consolidar esos buenos momentos. Una prueba evidente de esto fue su estreno en las clasificaciones del Masters 1000 de Indian Wells, donde cayó frente al italiano Francesco Maestrelli (114º), por 6-4, 4-6 y 7-6(7), en un partido en el que dejó ir cinco match points en el tie break del tercer set.

El otrora número 16 del mundo mostró progresos en relación a lo que venía exhibiendo y se sobrepuso a un comienzo flojo, donde mantuvo su servicio hasta el quinto juego, donde el europeo le quebró, aprovechando el exiguo 37% de puntos ganados con su segundo saque. Aun así, tuvo chances de recuperar el break, pero no las supo aprovechar. De hecho, llegó a estar 0-40 en el décimo game, pero su rival los remontó y se quedó con el parcial.

En el caso de Jarry, la receta de combinar tiros ganadores con errores no forzados ha sido una tónica a lo largo de toda su carrera, como efecto natural de un tenis agresivo. Sin embargo, en los periodos de bonanza tenística se juntaron un alto porcentaje de winners y una baja en las fallas, algo que venía siendo inversamente proporcional.

Auge y caída

Lo que ocurrió en el segundo set fue algo más parecido a su versión más exitosa. Nico se aferró a su servicio, subió todos sus números, y pudo ganar sus turnos sin grandes complicaciones. Maestrelli, en tanto, comenzó a equivocarse y perder solidez con sus tiros desde el fondo.

Jarry estuvo otra vez muy cerca de quebrar en el cuarto juego, aprovechando el bajo porcentaje de primeros servicios de su adversario, donde dispuso cuatro puntos de quiebre (tres de ellos consecutivos), pero nuevamente falló en los momentos clave y su rival logró escaparse de esa angustiosa situación.

Pero el extop 20 no bajó los brazos, siguió apostando por su juego agresivo, con una derecha cada vez más suelta, y logró la ruptura en el décimo game, para llevar todo a un tercer parcial.

En la definición, el pupilo de José Checa mantuvo la concentración y la confianza en lo que estaba mostrando durante gran parte del capítulo. Se mantuvo sólido sacando y tuvo el coraje para salvar un punto de quiebre en el noveno juego. Fue el único sobresalto que padeció hasta el tie break.

En el desempate las cosas tendrían doloroso destino. El chileno llegó a estar 6-2 en el tie break y luego tuvo otro punto de partido más. Sin embargo, la ansiedad por cerrarlo lo llevó a cometer varios errores no forzados, que lo privaron de su primera victoria en ocho meses.