“Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

Un agónico triunfo obtuvo Universidad Católica, que por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 derrotó por 2-1 a Ñublense en Chillán, en un partido que estuvo marcado por discusiones con al árbitro Fernando Véjar y las intervenciones del VAR.

Por ejemplo, así ocurrió con las expulsiones de los futbolistas cruzados Gary Medel y Branco Ampuero, o con la revisión de la jugada que terminó en penal para la UC en los descuentos del primer tiempo, que significó el empate 1-1 parcial.

La actuación de Véjar generó molestias en los de la precordillera, a tal punto que Daniel Garnero se lanzó contra los jueces una vez terminado el compromiso, algo que quedó consignado en el informe arbitral.

“Conducta inadecuada dentro del banco. Finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: ‘Son un desastre’”, dice el escrito redactado por Véjar contra el estratega de la franja.

Cabe destacar que tras este resultado, Universidad Católica alcanzó los 10 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones, detrás de Deportes Limache, que tiene 11. El próximo sábado 7 de marzo enfrentarán de visita a O’Higgins por la sexta fecha de la Liga de Primera, mientras que a la jornada siguiente, el sábado 14 del mismo mes, recibirán a un complicado Everton.

En Ñublense también hay molestia

En el elenco de Chillán también hicieron una evaluación negativa del desempeño arbitral durante el compromiso de este domingo.

Juan José Ribera, estratega de Ñublense, criticó a Véjar y las reiteradas intervenciones del VAR: “Hoy no mantuvo ninguna decisión. El VAR le cambió todo y me parece exagerado. Una cosa es revisar jugadas finas y otra es que ninguna determinación del árbitro principal sea sostenida”.

Foto: Photosport

“El partido estaba caliente, nos jugábamos mucho. Entiendo que el VAR es importante, pero el árbitro debe vivir y sentir lo que pasa en el campo. Hoy se demoraron mucho en cada revisión y eso le quitó fluidez al juego”, añadió.