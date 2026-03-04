Marcelo Salas carga contra la ANFP tras el gol con la mano de Leandro Benegas en la Liga de Ascenso.

La segunda fecha de la Primera B dejó instalada una nueva controversia arbitral. En el empate 1-1 entre Curicó Unido y San Luis, disputado en Quillota, el gol del cuadro visitante llegó tras una evidente mano de Leandro Benegas, acción que no fue advertida por el equipo referil.

La jugada permitió al cuadro de la Séptima Región igualar el compromiso y generó reacciones inmediatas. Las imágenes de la acción circularon ampliamente en redes sociales una vez finalizado el encuentro, instalando nuevamente el debate sobre la ausencia del VAR en la categoría.

En ese contexto, el presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, se sumó a las críticas y apuntó directamente a la necesidad de implementar el videoarbitraje en la división. A través de su cuenta de Instagram, el exdelantero planteó que la herramienta tecnológica es indispensable.

“Lo venimos diciendo hace rato. Es necesario el VAR en la Serie B. Creo que es importante para toda la industria del fútbol contar con él y con costos bajos. Sigo creyendo, como el año pasado, que se puede hacer”, escribió.

Las palabras del dirigente reactivan una discusión que ya se había instalado durante la temporada pasada, cuando algunos clubes plantearon la posibilidad de contar con un sistema de videoasistencia más acotado en términos técnicos y presupuestarios, pero que permitiera revisar jugadas determinantes como goles, penales o expulsiones. Un denominado VAR Light. Actualmente, la Primera B no cuenta con VAR, a diferencia de la Primera División.