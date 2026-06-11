Cruz-Coke cuestiona proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “No le veo asidero ni tampoco apoyo social alguno”

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, cuestionó durante la mañana de este jueves el proyecto de ley presentado por diputados del Partido Comunista que busca derogar diversos artículos de la Ley Nain-Retamal.

En conversación con Radio Infinita, es que Cruz-Coke sostuvo que “esta es parte de la estrategia que generalmente usa el Partido Comunista, y por eso es que hizo este anuncio, lo hicieron los diputados, no sé qué pensarán los senadores, pero han tenido la desfachatez, a mi juicio, de plantearlo”, sostuvo añadiendo que “no le veo asidero ni tampoco apoyo social alguno”.

El senador además sostuvo que “para ellos es la práctica, todo lo que diga relación con el uso de los mecanismos legítimamente represivos que el Estado tiene para controlar el orden público, yo creo que conspira contra la forma que tienen ellos de exacerbar la diferencia y la protesta social”.

“Yo siempre he sostenido que el Partido Comunista es un partido que está en el linde de la democracia”, añadió, enfatizando que “para mí no es ninguna sorpresa, pero creo que no tiene ningún asidero en lo que sucede hoy en la sociedad”.

Acusación constitucional contra el exministro Grau

En la ocasión, el senador además se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el uso reiterado de esta herramienta en los últimos años apuntando que “tenemos este instrumento, que es un instrumento que tú consigues con solo 10 firmas, que es algo que hay que modificar a todo evento. Claro, tú para en el fondo hacer un punto político, haces acusaciones constitucionales”.

Además, según sostuvo que “si tú estás buscando al menos que la idea de legislar, que la oposición ha señalado que la va a rechazar, al menos obtener algunas abstenciones o algunos votos favorables, tú no incendias la pradera con un elemento político que la verdad que tiene poco que ver en la práctica con este proyecto de reconstrucción en particular".