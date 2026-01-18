Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

Luego de la llegada de Francisco Meneghini a la banca técnica de la Universidad de Chile, el conjunto universitario tomó decisiones sobre la conformación del plantel de cara al 2026. Una de las sorpresas que dejó el exentrenador de O’Higgins de Rancagua fue que decidió prescindir de Leandro Fernández.

En la previa al debut del Desafío Internacional de Verano, donde la U jugará con Racing Club de Avellaneda este domingo, en el Estadio Ester Roa de Concepción, Paqui se refirió por primera vez al motivo detrás de la salida del atacante argentino.

“La decisión es cien por ciento futbolística. Es un jugador muy importante, de una gran trayectoria. A la hora de llegar a un plantel evalúo distintas situaciones, una idea de juego y situaciones reglamentarias, como son los cupos de extranjeros y también la regla Sub 21″, comenzó explicando Meneghini.

“En todo ese análisis me parecía que quizás no iba a tener los minutos que un jugador de ese nivel merece. Creo que no le servía a él, ni al equipo, ni a mí como entrenador que no tuviera ese rol protagónico", sinceró el estratega universitario.

También, el adiestrador argentino contó cómo fue la reacción del delantero cuando le habló sobre su salida: "Se lo dije de frente el primer día. Creo que era lo más sano para todos. La verdad que su reacción fue la de un profesional, como es. La decisión es futbolística, pensando siempre en lo mejor para el equipo".

El balance del plantel azul

Respecto a cómo ha visto entrenar a los nuevos refuerzos de la U, Paqui contestó: “Estoy contento, estamos trabajando muy bien. Eduardo (Vargas) está trabajando desde el día uno, mientras que Lucas (Romero) y Octavio (Rivero) han llegado a la pretemporada. Han sumado muchos entrenamientos con el equipo y eso es algo importante".

“La salida de (Matías) Sepúlveda era algo que se podía dar, no porque el club quisiera, pero sí había una cláusula de rescisión que podía ser ejecutada, lo que terminó ocurriendo. Estamos evaluando distintas situaciones. Los tiempos del mercado casi nunca coinciden con los deportivos y estoy acostumbrado a eso, pero estamos trabajando muy bien", declaró Meneghini.

También, el nuevo DT reveló los planes para lo que queda del mercado de fichajes: “No necesitamos muchos más jugadores. Probablemente llegue alguno más, pero nos vamos a tomar el tiempo con la gerencia deportiva, para que el o los jugadores que lleguen realmente vengan a aportar como los tres que se han sumado“.

“(A los jugadores) los he visto muy bien, los estoy conociendo. Tenemos líderes que marcan el camino y entrenan siempre al máximo, además de referentes y chicos con mucha energía. Los refuerzos se han acoplado bien y los entrenamientos son intensos, pero no pierden calidad. Así que con mucha confianza”, reflexionó Paqui sobre cómo han sido sus dos primeras semanas al mando de Universidad de Chile.