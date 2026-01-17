SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    El nuevo entrenador de los azules tendrá que modificar la formación que tenía preparada para enfrentar a la Academia, en Concepción.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Universidad de Chile comienza su preparación para el 2026. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile se prepara para su primer desafío del año. Este domingo, a partir de las 19:00 horas, los azules se tomarán cita en el estadio Ester Roa de Concepción para verse las caras con Racing de Avellaneda, en un amistoso de pretemporada con miras a un 2026 cargado de competiciones.

    El enfrentamiento ante la Academia estará marcado por el debut en el banquillo de Francisco Meneghini. Paqui, quien carga con la mochila de ser el reemplazante de Gustavo Álvarez, se ha enfocado en prepararse de la mejor manera posible para una campaña en la que los universitarios tienen la obligación de salir campeones de la Liga de Primera, clasificar a Copa Sudamericana y competir en los torneos domésticos como la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

    Para ello, el entrenador rosarino ha llevado a cabo diferentes mecanismos para moldear a sus dirigidos. Los trabajos en el complejo deportivo del Sifup, ubicado en Pirque, es uno de los ejemplos de la intensa preparación que viven los laicos.

    Sin embargo, en medio de esa dinámica, el DT argentino ya se vio enfrentado a su primer inconveniente. Gabriel Castellón, que asomaba como el portero titular para el duelo contra Racing, sufrió una lesión que lo tendrá al margen.

    Así lo informó el sitio Emisora Bullanguera, donde aseguran que el formado en Santiago Wanderers se vio afectado por un desgarro en el cuádriceps derecho, por lo que no será de la partida en el cotejo ante los argentinos. Cristopher Toselli se prepara para ser el reemplazante.

    Gabriel Castellón será baja en el primer amistoso de la U 2026. Foto: Eduardo Fortes/Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Con esta baja de último momento, Meneghini tendrá que modificar levemente el esquema que ya tenía en mente. Ahora, se espera que la U forme con con Toselli en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en la defensa; Charles Aránguiz y Lucas Romero como ejes; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Eduardo Vargas más adelante; Octavio Rivero como ‘9′ solitario.

