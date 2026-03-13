Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer atraviesa una serie de cambios físicos y hormonales: aumento de peso, senos sensibles, crecimiento del útero, mayor frecuencia para orinar, aparición de estrías, náuseas y estreñimiento son solo algunos de ellos.

Pero, más allá de lo que pasa en el cuerpo, también se producen cambios en el cerebro.

Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

Si bien un estudio realizado anteriormente por un grupo de científicos descubrió que en el proceso de gestación, las mujeres experimentan cambios significativos en la red neuronal del cerebro (relacionados con la autorreflexión y la interacción social), una versión actualizada arrojó que los cambios en la materia gris (tejido encargado de procesar información, las emociones y el pensamiento) no son iguales en todos los embarazos.

Una investigación reciente publicada en Nature Communications descubrió cuál es la adaptación a la que se somete el cerebro de una mujer cuando se prepara para la llegada de un segundo hijo.

¿Qué ocurre en la red neuronal cuando una mujer se embaraza por segunda vez?

El nuevo descubrimiento se alinea con los hallazgos de 2024: el primer embarazo puede reducir el volumen de materia gris y mejorar la conectividad neuronal para afinar el cerebro ante nuevas responsabilidades.

Pero, ¿es este el mismo proceso en todos los embarazos, incluso para quienes tienen más de un hijo?

Para llevar a cabo los nuevos descubrimientos respecto a esto, los científicos realizaron exploraciones cerebrales en 30 mujeres, que se compararon antes y después de su segundo embarazo.

Luego, se realizó un contraste con las neuroimágenes de 40 participantes de antes y después de su primer embarazo y, adicionalmente, se tomó también en cuenta los resultados de 40 mujeres que nunca habían gestado.

Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

Este proceso les permitió descubrir que, si bien los cambios en la red neuronal que ocurren en el segundo embarazo no son tan notorios como los del primero, sí son significativos: en las mujeres que tuvieron su segundo hijo, estos se observaron en las regiones cerebrales que responden a estímulos visuales y auditivos.

Es decir que, los cerebros de las mujeres que se convierten en madres por segunda vez se adaptan y adquieren mayores habilidades para reaccionar más rápido y escuchar mejor su entorno.

Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

¿Qué limitaciones tuvo el estudio y qué avances significaron para la comunidad científica?

Es importante tener en cuenta que la muestra tuvo sus limitaciones, pues no se realizaron exploraciones cerebrales durante el embarazo, sino que solo antes y después, por motivos éticos. También, la cantidad de participantes fue relativamente pequeña.

Los realizadores destacaron la importancia de llevar a cabo más trabajos al respecto, donde también se tomen en cuenta factores externos que puedan estar relacionados a los cambios cerebrales como la salud mental de las participantes y la edad.

Sin embargo, los científicos a cargo también destacaron el impacto positivo que investigaciones como estas pueden tener sobre la calidad de vida de las mujeres embarazadas y las que ya se convirtieron en madres, ya que los hallazgos pueden permitir avanzar en mecanismos de acompañamiento para las mujeres.

“Este conocimiento puede ayudarnos a reconocer y comprender mejor los problemas de salud mental en las madres”, afirmó Elseline Hoekzema, autora de la investigación. “Debemos comprender cómo se adapta el cerebro a la maternidad”, finalizó.