La promesa de la casa inteligente ha sido una constante en la industria tecnológica durante la última década. En el marco del LG InnoFest 2026 LATAM celebrado tras casi una década en Cancún, México, el discurso parece haber aterrizado en lo cotidiano.

La premisa detrás de la nueva línea de hogar inteligente de la marca surcoreana marca un giro en su estrategia: la tecnología debe adaptarse a las particularidades del usuario, y no a la inversa.

Así es como para LG la Inteligencia Artificial (IA) deja de presentarse como una novedad interactiva para operar como un sistema de eficiencia y cuidado predictivo en el hogar.

El cambio de enfoque -reza un comunicado de la firma- coincide con los diagnósticos de la industria. Un reporte sobre dispositivos domésticos de Mordor Intelligence publicado en 2025 ya adelantaba que la IA se estaba convirtiendo en el “cerebro central” de las logias y cocinas modernas, priorizando la reducción del consumo energético y la funcionalidad.

Innovación basada en el usuario local

Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

Las exhibiciones del InnoFest 2026 permitieron ver cómo la ingeniería aplicada busca resolver fricciones domésticas que a menudo pasan desapercibidas en los diseños globales.

Por eso, -asegura LG- los lanzamientos de este año se concentran en problemas concretos.

Si bien, en América Latina existe una preferencia histórica por las lavadoras de carga superior, la firma coreana presentó un modelo exclusivo de 27 pulgadas con diseño EasyUnload. La máquina reduce la distancia de alcance hacia el fondo del tambor, adaptándose a la estatura promedio de los consumidores latinoamericanos para evitar molestias físicas al sacar la ropa húmeda.

Pensando en la densificación urbana y los departamentos modernos, la compañía introdujo la WashCombo con tecnología Inverter Heat Pump, un equipo que permite lavar y secar en un solo ciclo sin sacrificar espacio.

La línea de refrigeradores Fit & Max busca maximizar la capacidad de almacenamiento interno sin exigir grandes dimensiones en la cocina, incorporando Mini Craft Ice para combatir los días de calor con hielo siempre listo. Además, añadieron una función llamada Cleaning Time que desactiva temporalmente las molestas alarmas de puerta abierta y reduce la carga del compresor durante el tiempo que toma limpiar el electrodoméstico.

Fabricación sudamericana y segmento premium

El compromiso con el mercado regional también tiene implicancias industriales. Durante el evento, LG confirmó que este 2026 iniciará las operaciones de su nueva planta en Brasil. Desde allí saldrá una línea de refrigeradores diseñados específicamente para el entorno local, destacando su capacidad para soportar las variaciones de voltaje de la red eléctrica.

Por otro lado, la compañía no descuidó el segmento de gama alta. Bajo la línea SKS, exhibieron soluciones como una cava bajo encimera equipada con tecnología Wine Cave, pensada para coleccionistas que requieren eliminar fluctuaciones de temperatura y vibraciones.

El replanteamiento de la estrategia regional fue resumido por Daniel Song, representante regional de LG Electronics para América Latina. “LG InnoFest 2026 LATAM es el siguiente paso en nuestro esfuerzo por impulsar la ejecución específica por mercado como parte de la estrategia Global South”, señaló. “ Entender al consumidor local y desarrollar soluciones pensadas en las características únicas de nuestros mercados es el motor para asegurar que la IA realmente mejore la vida diaria ”.

Las cifras respaldan este optimismo industrial. De acuerdo con proyecciones de Grand View Research, se estima que el mercado global de electrodomésticos inteligentes alcance los USD 58.510 millones para el año 2030. Un crecimiento que, a la luz de lo presentado en Cancún, dependerá de que la tecnología logre cumplir su promesa más básica: devolverle tiempo al usuario.