SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    La marca surcoreana volvió a congregar su principal evento regional en Cancún, donde la nueva línea de electrodomésticos inteligentes apuesta por la hiperpersonalización: desde lavadoras diseñadas para la estatura promedio de la región hasta refrigeradores fabricados en Sudamérica.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    La promesa de la casa inteligente ha sido una constante en la industria tecnológica durante la última década. En el marco del LG InnoFest 2026 LATAM celebrado tras casi una década en Cancún, México, el discurso parece haber aterrizado en lo cotidiano.

    La premisa detrás de la nueva línea de hogar inteligente de la marca surcoreana marca un giro en su estrategia: la tecnología debe adaptarse a las particularidades del usuario, y no a la inversa.

    Así es como para LG la Inteligencia Artificial (IA) deja de presentarse como una novedad interactiva para operar como un sistema de eficiencia y cuidado predictivo en el hogar.

    El cambio de enfoque -reza un comunicado de la firma- coincide con los diagnósticos de la industria. Un reporte sobre dispositivos domésticos de Mordor Intelligence publicado en 2025 ya adelantaba que la IA se estaba convirtiendo en el “cerebro central” de las logias y cocinas modernas, priorizando la reducción del consumo energético y la funcionalidad.

    Innovación basada en el usuario local

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Las exhibiciones del InnoFest 2026 permitieron ver cómo la ingeniería aplicada busca resolver fricciones domésticas que a menudo pasan desapercibidas en los diseños globales.

    Por eso, -asegura LG- los lanzamientos de este año se concentran en problemas concretos.

    Si bien, en América Latina existe una preferencia histórica por las lavadoras de carga superior, la firma coreana presentó un modelo exclusivo de 27 pulgadas con diseño EasyUnload. La máquina reduce la distancia de alcance hacia el fondo del tambor, adaptándose a la estatura promedio de los consumidores latinoamericanos para evitar molestias físicas al sacar la ropa húmeda.

    Pensando en la densificación urbana y los departamentos modernos, la compañía introdujo la WashCombo con tecnología Inverter Heat Pump, un equipo que permite lavar y secar en un solo ciclo sin sacrificar espacio.

    La línea de refrigeradores Fit & Max busca maximizar la capacidad de almacenamiento interno sin exigir grandes dimensiones en la cocina, incorporando Mini Craft Ice para combatir los días de calor con hielo siempre listo. Además, añadieron una función llamada Cleaning Time que desactiva temporalmente las molestas alarmas de puerta abierta y reduce la carga del compresor durante el tiempo que toma limpiar el electrodoméstico.

    Fabricación sudamericana y segmento premium

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    El compromiso con el mercado regional también tiene implicancias industriales. Durante el evento, LG confirmó que este 2026 iniciará las operaciones de su nueva planta en Brasil. Desde allí saldrá una línea de refrigeradores diseñados específicamente para el entorno local, destacando su capacidad para soportar las variaciones de voltaje de la red eléctrica.

    Por otro lado, la compañía no descuidó el segmento de gama alta. Bajo la línea SKS, exhibieron soluciones como una cava bajo encimera equipada con tecnología Wine Cave, pensada para coleccionistas que requieren eliminar fluctuaciones de temperatura y vibraciones.

    El replanteamiento de la estrategia regional fue resumido por Daniel Song, representante regional de LG Electronics para América Latina. “LG InnoFest 2026 LATAM es el siguiente paso en nuestro esfuerzo por impulsar la ejecución específica por mercado como parte de la estrategia Global South”, señaló. “Entender al consumidor local y desarrollar soluciones pensadas en las características únicas de nuestros mercados es el motor para asegurar que la IA realmente mejore la vida diaria”.

    Las cifras respaldan este optimismo industrial. De acuerdo con proyecciones de Grand View Research, se estima que el mercado global de electrodomésticos inteligentes alcance los USD 58.510 millones para el año 2030. Un crecimiento que, a la luz de lo presentado en Cancún, dependerá de que la tecnología logre cumplir su promesa más básica: devolverle tiempo al usuario.

    Lee también:

    Más sobre:LGInteligencia artificialInnoFest 2026Línea blancaCasa inteligenteIoTLG InnoFestLG InnoFest 2026CancúnMordor IntelligenceEasyUnloadLavadorasRefrigeradoresCavasGrand View ResearchTecnologíaLG Electronics Latin AmericaSKS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Lo más leído

    1.
    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    2.
    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    3.
    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    4.
    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast
    Chile

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente
    Negocios

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos
    Tendencias

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores
    El Deportivo

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿De qué equipo es hincha el Presidente José Antonio Kast?

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak
    Mundo

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres