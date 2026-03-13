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    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país

    Además del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el encuentro participaron la titular y el subsecretario de Energía, Ximena Rincón y Hugo Briones; el gerente general de Enap, Julio Friedmann; y el director de la Dipres, José Pablo Gómez, entre otros.

    Por 
    Patricia San Juan

    Luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara este viernes que convocaría a una reunión para analizar los cursos de acción ante el alza internacional en los precios del petróleo, esta tarde se concretó el primer encuentro y se dio a conocer el nombre de los asistentes.

    Mediante un comunicado el Ministro de Hacienda informó que Quiroz y la ministra de Energía, Ximena Rincón, encabezaron en el Ministerio de Hacienda una reunión de trabajo especial sobre los efectos del aumento del precio del petróleo en el país debido al escenario internacional marcado por el conflicto bélico en Medio Oriente.

    En la instancia participaron además el subsecretario del Ministerio de Energía, Hugo Briones; el gerente general de Enap, Julio Friedmann; el director de la Dipres, José Pablo Gómez, junto a miembros de su equipo; el coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Alejandro Guin Po, y el director de Estudios y Pricing de Enap, Carlos Acevedo.

    Durante la reunión se revisaron antecedentes sobre la evolución reciente del precio del petróleo, que ha aumentado cerca de 37% en la última semana, la mayor alza observada desde 1985, así como los posibles escenarios y mecanismos disponibles para enfrentar sus efectos en el país, dijo el Ministerio de Hacienda en el comunicado.

    Agregó que las autoridades continuarán realizando un seguimiento permanente de la evolución de los mercados internacionales y de sus impactos en la economía local, en coordinación entre los equipos del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía y los organismos técnicos correspondientes.

    Más sobre:PetróleoMinisterio de HaciendaJorge QuirozCo9mbustibles

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