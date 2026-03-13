Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 4 fallecidos. Imagen @ibrahimkaragul en X.

Cuatro militares estadounidenses murieron después de que un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrellara el jueves en Irak durante una operación vinculada al conflicto con Irán.

El accidente ocurrió mientras la aeronave participaba en misiones de apoyo aéreo en la región, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, el incidente involucró a dos aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense.

Aparentemente sufrieron un accidente durante una operación aérea en el oeste de Irak . Mientras uno de los aviones se estrelló, el segundo logró aterrizar sin problemas.

Las autoridades militares señalaron que las circunstancias exactas del accidente siguen bajo investigación.

En un comunicado, Centcom indicó que el siniestro “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”, descartando por ahora un ataque enemigo como causa del hecho.

Como es habitual en estos casos, las identidades de los militares fueron mantenidas en reserva durante 24 horas para permitir que sus familias fueran notificadas oficialmente.

Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 4 fallecidos. Foto: Wikipedia

El rol del KC-135 en las operaciones militares

El avión involucrado es un KC-135 Stratotanker, una aeronave clave para las operaciones aéreas de Estados Unidos.

Este tipo de avión cisterna permite reabastecer de combustible a otras aeronaves en pleno vuelo , lo que amplía considerablemente su autonomía y capacidad de combate.

Un KC-135 opera normalmente con una tripulación mínima de tres personas: piloto, copiloto y un operador de pértiga, encargado de controlar el brazo de reabastecimiento que conecta el avión cisterna con las aeronaves receptoras.

Dependiendo de la misión, también pueden viajar otros tripulantes adicionales.

El reabastecimiento aéreo es considerado una de las maniobras más complejas en la aviación militar.

Durante la operación, el avión cisterna debe mantenerse estable mientras el operador controla la pértiga desde la parte trasera de la aeronave y la dirige hacia el avión que se aproxima para transferir combustible.

Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 4 fallecidos. Foto: archivo. Leyre Guijo

Una misión con alta demanda

Según explicó The Washington Post, este tipo de misiones ha aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra de la administración de Donald Trump contra Irán el 28 de febrero.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han realizado ataques aéreos contra más de 6.000 objetivos, entre ellos instalaciones de misiles balísticos, defensas aéreas e infraestructuras vinculadas a la producción de armas.

Datos de seguimiento de vuelos analizados por el medio estadounidense indican que las aeronaves KC-135 que participaron en las misiones del jueves despegaron desde el aeropuerto Ben Gurion, en Israel.

De acuerdo con esos registros, solo uno de los aviones no regresó a la base.

El otro KC-135 involucrado en el incidente logró volver al espacio aéreo israelí alrededor de las 19:15 hora local, transmitiendo un código de emergencia .

La aeronave sobrevoló la costa durante aproximadamente una hora antes de aterrizar finalmente en Ben Gurion cerca de las 20:35.

Una fotografía publicada en redes sociales por aficionados al seguimiento de vuelos mostraría a ese avión tras el aterrizaje con parte de su estabilizador vertical –la aleta de cola– aparentemente dañada.

Sin embargo, el medio estadounidense señaló que no pudo verificar de forma independiente la imagen ni confirmar su autenticidad.

El conflicto con Irán ha provocado ya múltiples incidentes militares en las últimas semanas. Más de 50.000 soldados estadounidenses se encuentran desplegados actualmente en apoyo de las operaciones de Estados Unidos e Israel en la región.