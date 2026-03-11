SUSCRÍBETE
    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    De acuerdo a las autoridades, la presunta autora del ataque disparó unos 10 tiros, de los cuales cuatro alcanzaron la residencia y al menos uno atravesó sus paredes. La mujer fue detenida y enfrenta una serie de cargos. Si es declarada culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato. Foto: archivo.

    La tarde de este domingo 8 de marzo se registró un tiroteo contra la casa de Rihanna en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

    Tanto la estrella mundial del pop, como su pareja, el rapero A$AP Rocky, estaban en el lugar, así como sus tres hijos, su madre y al menos dos miembros de su equipo.

    El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó en una conferencia de prensa que una mujer llegó en auto a las afueras de la casa, para luego disparar contra esta varias veces con un rifle.

    La sospechosa también disparó contra una residencia vecina, dijo la autoridad.

    Sin embargo, ninguna persona resultó herida en el tiroteo.

    Según informaciones reunidas por medios estadounidenses como Los Angeles Times y NBC, en total disparó unos 10 tiros: cuatro alcanzaron la residencia de la cantante y al menos uno atravesó sus paredes.

    Al momento del ataque, Rihanna y A$AP Rocky se encontraban dentro de una casa rodante Airstream en su propiedad, declaró Hochman.

    Tras el tiroteo, la mujer escapó a la cercana zona de Beverly Hills y luego al barrio de Sherman Oaks, también en Los Ángeles.

    Fue en este último lugar donde la policía pudo arrestarla horas después del incidente.

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato. Foto: archivo.

    Quién es la acusada de disparar contra la casa de Rihanna y qué cargos enfrenta

    La presunta autora del tiroteo fue identificada como Ivanna Ortiz, de 35 años y originaria de Orlando, Florida.

    Este martes 10 de marzo fue acusada formalmente de intento de asesinato.

    La mujer también fue acusada de una decena de cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos de disparos contra una vivienda o casa rodante habitada.

    Actualmente, Ortiz se encuentra detenida en una cárcel de Los Ángeles, bajo una fianza de más de 1.8 millones de dólares.

    Si es considerada culpable de los cargos que enfrenta, podría recibir una condena de cadena perpetua.

    De acuerdo a las autoridades, hasta el momento no se tiene claridad sobre el motivo del ataque.

    El Wall Street Journal consultó a la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles. No obstante, se negó a hacer declaraciones en su nombre.

    La próxima cita de Ortiz en la corte está prevista para el 25 de marzo.

    “Cuando una persona llega a nuestra comunidad y decide disparar, será arrestada y responderá plenamente por sus actos”, manifestó el fiscal.

    Más sobre:TiroteoRihannaEstados UnidosCaliforniaLos ÁngelesMúsicaAsesinatoPolicialCrimenCelebridadesASAP RockyA$AP Rocky

