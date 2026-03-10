Quiénes son los acusados de lanzar bombas caseras cerca de la casa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: archivo.

Este sábado 7 de marzo, dos personas fueron arrestadas tras ser acusadas de lanzar bombas caseras en las cercanías de la casa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El lanzamiento de los artefactos explosivos se dio durante una protesta anti musulmana que se realizaba frente a la residencia del político de 34 años, quien asumió el cargo a principios de enero de este año y se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad .

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, declaró en una conferencia de prensa, en base a las declaraciones de los acusados, que “este fue un ataque planeado, motivado por una ideología extremista e inspirado por una violenta organización terrorista extranjera” .

La autoridad afirmó que la protesta anti musulmana fue organizada por el influencer Jake Lang y atrajo alrededor de una veintena de personas.

Sin embargo, unas 125 acudieron a una contraprotesta llamada “Expulsen a los nazis de Nueva York”.

Pese a que los grupos estuvieron inicialmente en sus respectivas zonas designadas, posteriormente se desató un conflicto cuando un manifestante asociado con el primer grupo tiró gas pimienta a los del segundo.

Aquello, según Tisch, ocurrió a eso de las 12:15 PM.

Unos 20 minutos más tarde, uno de los participantes en la contraprotesta —quien más tarde fue identificado como Emir Balat, de 18 años, uno de los acusados— “lanzó un artefacto encendido hacia la zona de la protesta”, el cual cayó en un cruce peatonal.

“Testigos informaron haber visto llamas y humo mientras el artefacto se desplazaba por el aire, antes de chocar contra una barrera y extinguirse a pocos metros de los agentes de policía”, dijo la comisionada en declaraciones rescatadas por CNN.

Fue ahí cuando Balat tomó un segundo artefacto explosivo de Ibrahim Kayumi, de 19 años, el segundo acusado, lo encendió y lo lanzó a la calle.

No obstante, dijo Tisch, aunque tiró humo, este último tampoco explotó.

Ambos fueron arrestados tras el lanzamiento de las bombas caseras y este lunes 9 de marzo fueron acusados formalmente en un tribunal.

El manifestante de la protesta anti musulmana acusado de lanzar gas pimienta también fue detenido, así como otras tres personas que presuntamente alteraron el orden público y obstruyeron el tráfico.

El alcalde informó que él y su esposa, Rama Duwaji, no se encontraban en la residencia mientras ocurrían las manifestaciones.

Yesterday, white supremacist Jake Lang organized a protest outside Gracie Mansion rooted in bigotry and racism. Such hate has no place in New York City. It is an affront to our city’s values and the unity that defines who we are.



What followed was even more disturbing. Violence… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 8, 2026

Quiénes son los acusados de lanzar bombas caseras cerca de la casa de Zohran Mamdani

De acuerdo a las autoridades, Balat y Kayumi declararon que se inspiraron en ISIS , en lo que Tisch describió como “un ataque planeado” y “motivado por una ideología extremista”.

Los cargos que enfrentan incluyen entregar apoyo material a una organización terrorista, usar un arma de destrucción masiva, transportar materiales explosivos, posesión ilegal de dispositivos destructivos, y transporte interestatal y recepción de explosivos.

Según las autoridades, ninguno de los dos tiene antecedentes penales , mientras que ambos son de Pensilvania.

Un funcionario familiarizado con la situación de Balat dijo a CNN que el joven de 18 años actualmente cursa duodécimo grado en el Distrito Escolar de Neshaminy.

Su abogado, Mehdi Essmidi, declaró al citado medio que no se tiene claridad sobre cómo su cliente “llegó a Nueva York para involucrarse en esto”.

El representante legal de Balat aseguró que no hay indicios de que él y Kayumi tuvieran una relación antes de lo ocurrido este sábado . Agregó que no tenían vínculos previos en la escuela, en el trabajo o a nivel familiar.

Balat es ciudadano estadounidense, cumplió los 18 hace dos meses y vive con sus padres en Langhorne, Pensilvania.

El abogado afirmó que su familia ha cooperado con las autoridades y que “quedó muy sorprendida” con lo ocurrido.

Kayumi, por su parte, cuenta con la representación legal de un defensor público federal, quien hasta el momento no se ha referido públicamente a la situación.

Los dos quedaron bajo custodia federal y se encuentran detenidos sin derecho a fianza. Se espera que se presenten ante un tribunal el próximo 8 de abril .

La subcomisionada de inteligencia y antiterrorismo del NYPD, Rebecca Weiner, dijo en la conferencia de prensa que si los artefactos explosivos “hubieran funcionado como supuestamente querían los perpetradores, podrían haber causado muerte y destrucción” .

Las investigaciones relacionadas al caso siguen en curso.