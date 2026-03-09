Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado. Foto: Teletón

El chileno José Luis Nazar será uno de los galardonados este año con el Ellis Island Award , un reconocimiento que desde 1986 distingue en Estados Unidos a inmigrantes y descendientes de inmigrantes que han contribuido al desarrollo del país.

El premio es entregado por la Ellis Island Honors Society y busca destacar el impacto que las comunidades migrantes han tenido en la prosperidad estadounidense, según informó Las Últimas Noticias.

Nazar se hizo ampliamente conocido en Chile por convertirse en uno de los grandes donantes de la Teletón: en 2008 donó 1.000 millones de pesos.

La historia de Nazar en EE.UU.

Sin embargo, su historia comenzó décadas antes, cuando emigró a Estados Unidos con 23 años y empezó trabajando en restaurantes, lavando platos y cortando lechugas.

Con el tiempo consiguió un empleo vendiendo cursos para aprender inglés.

Esa experiencia lo llevó a desarrollar su propio método de enseñanza, que dejaba de lado la gramática tradicional para enfocarse en la comunicación práctica.

Así nació Inglés sin Barreras , un sistema que, según explicó el propio empresario, ha permitido que millones de hispanohablantes aprendan el idioma .

Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

“Ese ha sido, sin dudas, una gran contribución ya que mis cursos les enseñaron inglés a aproximadamente 20 millones de latinos”, dijo Nazar al diario chileno.

“Hay otras acciones que creo también se tomaron en cuenta para entregarme el Ellis Island Award, como mi constante apoyo y donaciones a la Teletón. Es que el cariño que siento por Chile es muy grande”, agregó.

“Un tremendo honor”

El empresario contó que supo hace pocas semanas que recibiría el reconocimiento.

“Lo veo como un tremendo honor y me emociona mucho porque prácticamente le he entregado mi vida entera a la colonia hispana en Estados Unidos” , señaló.

La ceremonia se realizará en la histórica Ellis Island, la isla ubicada en Nueva York que entre fines del siglo XIX y mediados del XX fue uno de los principales puntos de llegada de inmigrantes al país, muy cerca de la Estatua de la Libertad.

De acuerdo con lo explicado por Nazar, el evento se extenderá por dos días: el primero estará reservado para los premiados y el segundo incluirá a más invitados.

En la misma edición también será reconocida su esposa, la abogada y arqueóloga Kathleen Martínez, conocida por sus investigaciones en Egipto en la búsqueda de los restos de Cleopatra.