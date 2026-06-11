SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros realiza operativo en locales comerciales de barrio Meiggs por venta de ropa falsificada

    En el operativo también se logró la incautación de un arma de fogueo que se encuentra prohibida.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este jueves personal del OS9 de Carabineros realizó una intervención en múltiples locales de barrio Meiggs, debido a la presunta venta de ropa falsificada.

    En el operativo, personal policial incautó una gran cantidad de ropa, entre parcas, buzos, polerones y otras prendas que infringen la normativa vigente sobre propiedad intelectual e industrial.

    En el operativo, personal policial además encontró un arma de fogueo prohibida. De acuerdo a información preliminar, se trata de un modelo el cual es habitualmente utilizado para modificaciones con el fin de convertirla en un arma apta para el disparo.

    El teniente Felipe Cortes, del OS9 detalló que las especies incautadas están siendo retirada por personal especializado para su respectiva contabilización y peritajes.

    Más sobre:CarabinerosPolicialBarrio MeiggsRopa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ejecutivo critica proyecto del PC contra la ley Nain-Retamal y reafirma respaldo a reforzar iniciativas a favor de Carabineros

    Municipalidad de Quilicura destituye a 12 funcionarios por uso irregular de licencias médicas, acoso e incumplimientos laborales

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    Oposición recibe observaciones de juristas para definir opción de recurrir al TC por megarreforma

    Ad portas del invierno: Desarrollo Social anuncia nuevo catastro de personas en situación de calle

    ¿Burlar la reforma? Gobierno pone urgencia a moción para evitar el Servicio Civil y no soltar nombramiento de 57 notarios

    Lo más leído

    1.
    Desde 2021 la Ley Ricarte Soto no incorpora nuevas patologías: Contraloría pide un informe a la Dipres

    Desde 2021 la Ley Ricarte Soto no incorpora nuevas patologías: Contraloría pide un informe a la Dipres

    2.
    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    3.
    Transportes extiende en un año el periodo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos

    Transportes extiende en un año el periodo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos

    4.
    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    5.
    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    6.
    Corte ordena a Contraloría abstenerse de solicitar datos sensibles sobre beneficiarios de programas de salud trans

    Corte ordena a Contraloría abstenerse de solicitar datos sensibles sobre beneficiarios de programas de salud trans

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ejecutivo critica proyecto del PC contra la ley Nain-Retamal y reafirma respaldo a reforzar iniciativas a favor de Carabineros
    Chile

    Ejecutivo critica proyecto del PC contra la ley Nain-Retamal y reafirma respaldo a reforzar iniciativas a favor de Carabineros

    Municipalidad de Quilicura destituye a 12 funcionarios por uso irregular de licencias médicas, acoso e incumplimientos laborales

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore
    Negocios

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026
    Tendencias

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial
    El Deportivo

    Un trofeo gigante, sin la Presidenta de México a modo de protesta y Shakira animando: así fue la inauguración del Mundial

    En vivo: México enfrenta a Sudáfrica en el duelo inaugural del Mundial 2026

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol
    Cultura y entretención

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast
    Mundo

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor