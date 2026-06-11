Carabineros realiza operativo en locales comerciales de barrio Meiggs por venta de ropa falsificada

Durante la jornada de este jueves personal del OS9 de Carabineros realizó una intervención en múltiples locales de barrio Meiggs, debido a la presunta venta de ropa falsificada.

En el operativo, personal policial incautó una gran cantidad de ropa, entre parcas, buzos, polerones y otras prendas que infringen la normativa vigente sobre propiedad intelectual e industrial.

En el operativo, personal policial además encontró un arma de fogueo prohibida. De acuerdo a información preliminar, se trata de un modelo el cual es habitualmente utilizado para modificaciones con el fin de convertirla en un arma apta para el disparo.

El teniente Felipe Cortes, del OS9 detalló que las especies incautadas están siendo retirada por personal especializado para su respectiva contabilización y peritajes.