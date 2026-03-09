Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años
El deceso del actor estadounidense ocurrió luego de que enfrentara un diagnóstico de cáncer terminal. Su representante, Chris Ahuja, declaró a la revista People que “era un ser humano increíble, un amigo, un mentor y un gran apoyo para muchas personas de la comunidad actoral”.
El actor estadounidense conocido por sus papeles en series como Will & Grace y películas como Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo, Corey Parker, falleció el pasado 5 de marzo a sus 60 años, tras padecer un diagnóstico de cáncer terminal.
La tía del actor, Emily Parker, confirmó a TMZ que su muerte se dio en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos.
El representante del actor, Chris Ahuja, también confirmó su fallecimiento a la revista People.
“Corey Parker era un ser humano increíble. Fue un amigo, un mentor y un gran apoyo para muchas personas de la comunidad actoral”, declaró a la citada revista.
Y agregó: “Tuve el privilegio de conocerlo personalmente y, como a muchos otros, me inspiró su generosidad, sabiduría y dedicación para ayudar a los actores a crecer en su arte”.
“Lo extrañaremos profundamente”, sentenció Ahuja.
Informaciones rescatadas por People —a partir de una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para apoyar a su familia— detallan que Parker había sido diagnosticado previamente con cáncer metastásico avanzado en etapa 4 y que descubrió la enfermedad después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera.
El actor había manifestado que aunque su cuerpo respondió inicialmente a la medicación, el cáncer consiguió propagarse lentamente.
En noviembre de 2025, aseguró en una actualización que el 90% de sus huesos estaban cubiertos de adenocarcinoma, un tipo de cáncer que comienza en las células glandulares, según explica un artículo de la Clínica Mayo.
A principios de este año, afirmó que el cáncer estaba “desgastando” su cuerpo, “hasta el punto de que ya no podía funcionar correctamente”.
También dijo que no podía “hablar completamente” y que había “perdido la capacidad de escribir y mecanografiar”.
En una última actualización, manifestó: “No puedo agradecerles lo suficiente por todo el amor y el cariño. Sus donaciones han marcado una gran diferencia en nuestras vidas y me han permitido estar más tranquilo sabiendo que nuestras necesidades están cubiertas, incluso cuando ya no puedo tener ingresos”.
Quién era Corey Parker, el actor estadounidense que falleció a sus 60 años
Parker nació y se crió en la ciudad de Nueva York. Comenzó a trabajar como actor a los 5 años y se formó con profesores del Actors Studio a los 14, para luego graduarse de la High School of Performing Arts en Manhattan, según rescata People.
A lo largo de su carrera, consiguió papeles en programas como The New Leave It to Beaver, At Mother’s Request, The Bronx Zoo, CBS Summer Playhouse, Love Boat: The Next Wave, Eddie Dodd, Flying Blind, Blue Skies, Thirtysomething, Sun Records y Will & Grace, en donde interpretó a Josh.
También participó en películas como Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo, Scream for Help, Big Man on Campus y How I Got into College, entre otras.
Se convirtió en profesor de interpretación actoral a principios de la década del 2000.
De acuerdo a la campaña de GoFundMe, algunos de sus alumnos han sido galardonados en premios como los Tony, los SAG y los Emmy.
En el marco de la iniciativa, alumnos de Parker compartieron su testimonio sobre el tiempo que compartieron con él.
“Corey tiene un don único: nos recuerda que somos suficientes. Que valemos la pena. Gracias a su guía y formación, innumerables actores no solo han crecido en su arte, sino que también han redescubierto su confianza, poder y autoestima. Durante años, Corey ha sido nuestro animador, mentor e inspiración, moldeando nuestras carreras y cambiando nuestras vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado”.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.