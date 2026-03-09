Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años. Foto: archivo.

El actor estadounidense conocido por sus papeles en series como Will & Grace y películas como Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo, Corey Parker , falleció el pasado 5 de marzo a sus 60 años, tras padecer un diagnóstico de cáncer terminal .

La tía del actor, Emily Parker, confirmó a TMZ que su muerte se dio en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos.

El representante del actor, Chris Ahuja, también confirmó su fallecimiento a la revista People.

“Corey Parker era un ser humano increíble. Fue un amigo, un mentor y un gran apoyo para muchas personas de la comunidad actoral”, declaró a la citada revista.

Y agregó: “Tuve el privilegio de conocerlo personalmente y, como a muchos otros, me inspiró su generosidad, sabiduría y dedicación para ayudar a los actores a crecer en su arte”.

“Lo extrañaremos profundamente”, sentenció Ahuja.

Informaciones rescatadas por People —a partir de una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para apoyar a su familia— detallan que Parker había sido diagnosticado previamente con cáncer metastásico avanzado en etapa 4 y que descubrió la enfermedad después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera .

El actor había manifestado que aunque su cuerpo respondió inicialmente a la medicación, el cáncer consiguió propagarse lentamente.

En noviembre de 2025, aseguró en una actualización que el 90% de sus huesos estaban cubiertos de adenocarcinoma, un tipo de cáncer que comienza en las células glandulares, según explica un artículo de la Clínica Mayo.

A principios de este año, afirmó que el cáncer estaba “desgastando” su cuerpo, “hasta el punto de que ya no podía funcionar correctamente”.

También dijo que no podía “hablar completamente” y que había “perdido la capacidad de escribir y mecanografiar”.

En una última actualización, manifestó: “No puedo agradecerles lo suficiente por todo el amor y el cariño. Sus donaciones han marcado una gran diferencia en nuestras vidas y me han permitido estar más tranquilo sabiendo que nuestras necesidades están cubiertas, incluso cuando ya no puedo tener ingresos”.

Quién era Corey Parker, el actor estadounidense que falleció a sus 60 años

Parker nació y se crió en la ciudad de Nueva York. Comenzó a trabajar como actor a los 5 años y se formó con profesores del Actors Studio a los 14, para luego graduarse de la High School of Performing Arts en Manhattan, según rescata People.

A lo largo de su carrera, consiguió papeles en programas como The New Leave It to Beaver, At Mother’s Request, The Bronx Zoo, CBS Summer Playhouse, Love Boat: The Next Wave, Eddie Dodd, Flying Blind, Blue Skies, Thirtysomething, Sun Records y Will & Grace, en donde interpretó a Josh.

También participó en películas como Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo, Scream for Help, Big Man on Campus y How I Got into College, entre otras.

Se convirtió en profesor de interpretación actoral a principios de la década del 2000 .

De acuerdo a la campaña de GoFundMe, algunos de sus alumnos han sido galardonados en premios como los Tony, los SAG y los Emmy.

En el marco de la iniciativa, alumnos de Parker compartieron su testimonio sobre el tiempo que compartieron con él .