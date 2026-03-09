SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    El deceso del actor estadounidense ocurrió luego de que enfrentara un diagnóstico de cáncer terminal. Su representante, Chris Ahuja, declaró a la revista People que “era un ser humano increíble, un amigo, un mentor y un gran apoyo para muchas personas de la comunidad actoral”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años. Foto: archivo.

    El actor estadounidense conocido por sus papeles en series como Will & Grace y películas como Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo, Corey Parker, falleció el pasado 5 de marzo a sus 60 años, tras padecer un diagnóstico de cáncer terminal.

    La tía del actor, Emily Parker, confirmó a TMZ que su muerte se dio en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos.

    El representante del actor, Chris Ahuja, también confirmó su fallecimiento a la revista People.

    “Corey Parker era un ser humano increíble. Fue un amigo, un mentor y un gran apoyo para muchas personas de la comunidad actoral”, declaró a la citada revista.

    Y agregó: “Tuve el privilegio de conocerlo personalmente y, como a muchos otros, me inspiró su generosidad, sabiduría y dedicación para ayudar a los actores a crecer en su arte”.

    “Lo extrañaremos profundamente”, sentenció Ahuja.

    Informaciones rescatadas por People —a partir de una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para apoyar a su familia— detallan que Parker había sido diagnosticado previamente con cáncer metastásico avanzado en etapa 4 y que descubrió la enfermedad después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera.

    El actor había manifestado que aunque su cuerpo respondió inicialmente a la medicación, el cáncer consiguió propagarse lentamente.

    En noviembre de 2025, aseguró en una actualización que el 90% de sus huesos estaban cubiertos de adenocarcinoma, un tipo de cáncer que comienza en las células glandulares, según explica un artículo de la Clínica Mayo.

    A principios de este año, afirmó que el cáncer estaba “desgastando” su cuerpo, “hasta el punto de que ya no podía funcionar correctamente”.

    También dijo que no podía “hablar completamente” y que había “perdido la capacidad de escribir y mecanografiar”.

    En una última actualización, manifestó: “No puedo agradecerles lo suficiente por todo el amor y el cariño. Sus donaciones han marcado una gran diferencia en nuestras vidas y me han permitido estar más tranquilo sabiendo que nuestras necesidades están cubiertas, incluso cuando ya no puedo tener ingresos”.

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años. Foto: archivo.

    Quién era Corey Parker, el actor estadounidense que falleció a sus 60 años

    Parker nació y se crió en la ciudad de Nueva York. Comenzó a trabajar como actor a los 5 años y se formó con profesores del Actors Studio a los 14, para luego graduarse de la High School of Performing Arts en Manhattan, según rescata People.

    A lo largo de su carrera, consiguió papeles en programas como The New Leave It to Beaver, At Mother’s Request, The Bronx Zoo, CBS Summer Playhouse, Love Boat: The Next Wave, Eddie Dodd, Flying Blind, Blue Skies, Thirtysomething, Sun Records y Will & Grace, en donde interpretó a Josh.

    También participó en películas como Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo, Scream for Help, Big Man on Campus y How I Got into College, entre otras.

    Se convirtió en profesor de interpretación actoral a principios de la década del 2000.

    De acuerdo a la campaña de GoFundMe, algunos de sus alumnos han sido galardonados en premios como los Tony, los SAG y los Emmy.

    En el marco de la iniciativa, alumnos de Parker compartieron su testimonio sobre el tiempo que compartieron con él.

    “Corey tiene un don único: nos recuerda que somos suficientes. Que valemos la pena. Gracias a su guía y formación, innumerables actores no solo han crecido en su arte, sino que también han redescubierto su confianza, poder y autoestima. Durante años, Corey ha sido nuestro animador, mentor e inspiración, moldeando nuestras carreras y cambiando nuestras vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado”.

    Lee también:

    Más sobre:CineCorey ParkerSeriesTelevisiónCelebridadesWill & GraceViernes 13La Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Montes defiende gestión del Minvu, pero admite que es “consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer”

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    2.
    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    3.
    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    4.
    El factor clave que se relaciona con mayores probabilidades de vivir más y con mejor salud, según un reciente estudio

    El factor clave que se relaciona con mayores probabilidades de vivir más y con mejor salud, según un reciente estudio

    5.
    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Ministro Montes defiende gestión del Minvu, pero admite que es “consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer”
    Chile

    Ministro Montes defiende gestión del Minvu, pero admite que es “consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer”

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo
    Negocios

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años
    Tendencias

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    El factor clave que se relaciona con mayores probabilidades de vivir más y con mejor salud, según un reciente estudio

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro
    El Deportivo

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”
    Cultura y entretención

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso