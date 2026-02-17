Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años. Foto: archivo.

El reconocido activista por los derechos civiles en Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, falleció este martes 17 de febrero a sus 84 años.

Así lo confirmó su familia a través de un comunicado, en el que no se especificó la causa de su muerte.

El estadounidense había sido diagnosticado inicialmente con la enfermedad de Parkinson en 2015, según rescata el Washington Post. Y años después se enteró de que padecía parálisis supranuclear progresiva, un trastorno neurológico que afecta el movimiento.

Jackson era conocido por ser un orador apasionado, quien defendió los derechos de los trabajadores y las minorías .

Uno de sus discursos más recordados fue pronunciado en la Convención Nacional Demócrata de Atlanta en 1988, instancia en la que instó a diferentes grupos estadounidenses a buscar puntos en común, independiente del color de su piel o de si se identificaban como liberales o conservadores.

“El progreso no llegará ni mediante un liberalismo desmesurado ni mediante un conservadurismo estático”, dijo, “sino en el punto crítico de la supervivencia mutua”.

En este sentido, enfatizó: “Se necesitan dos alas para volar”.

Jackson buscó la nominación presidencial demócrata en 1984. En ese entonces, se convirtió en el primer afroamericano en emprender una campaña nacional para obtener el apoyo de un partido importante en Estados Unidos .

Posteriormente, en 1988, regresó a la contienda y durante un breve periodo fue considerado favorito para llegar a la Casa Blanca.

Sin embargo, finalmente perdió la nominación del partido ante el entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis.

Cuando la familia de Jackson informó su fallecimiento, declaró: “Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo” .

“Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”.

Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que murió a sus 84 años

Nació como Jesse Louis Burns el 8 de octubre de 1941, en Greenville, Carolina del Sur.

Su madre era Helen Burns, quien por ese entonces tenía 16 años. Su padre biológico era Noah Louis Robinson, un vecino casado de 33 años.

Cuando tenía aproximadamente un año, su progenitora se casó con Charles Jackson, un cartero que adoptó al niño y que le cedió su apellido.

Durante su juventud fue a una escuela secundaria en su localidad natal, a la cual solo podían asistir afroamericanos, a raíz de la segregación que por ese entonces predominaba en el sur de Estados Unidos.

Más tarde, en 1959, fue a la Universidad de Illinois con una beca de fútbol americano. Sin embargo, luego se transfirió a la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte, una institución históricamente afroamericana, según rescata el Wall Street Journal.

En 1960, Jackson y otros siete afroamericanos participaron en una manifestación silenciosa en una biblioteca pública solo para personas blancas. Fueron arrestados por la policía y acusados de alteración del orden público.

Jackson también participó en marchas y sembró una relación cercana con Martin Luther King Jr ., quien posteriormente lo designó como líder de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur en Chicago .

Tras graduarse de la universidad en 1964, estudió en el Seminario Teológico de Chicago. No obstante, luego lo abandonó para trabajar a tiempo completo con King.

Cuando este último fue asesinado en el Motel Lorraine de Memphis el 4 de abril de 1968, Jackson declaró en ese momento que fue la última persona que habló con él y que lo sostuvo en sus brazos mientras moría .

Sin embargo, otros testigos negaron esa versión .

En junio de dicho año fue nombrado ministro bautista e inició un enfrentamiento con el reverendo Ralph Abernathy, colega de King y entonces presidente de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur.

La disputa tuvo relación con la dirección que seguía el grupo fundado por King y quién lo lideraría.

En 1971, Jackson y sus simpatizantes lo abandonaron para formar la Operación PUSH (People United to Serve Humanity, o Personas Unidas Para Servir a la Humanidad).

Se trató de un nuevo grupo de derechos civiles, el cual sostenía que Estados Unidos tenía la obligación moral de ayudar a mejorar la situación de las personas de bajos ingresos.

De la misma manera, presionaban a empresas que, según afirmaban, no hacían lo suficiente para ayudar a las minorías.

Después de las respectivas campañas con las que buscó ir a las presidenciales en 1984 y 1988, Jackson se mantuvo en la política demócrata y apoyó al presidente Bill Clinton y a otras figuras del sector.

También participó en misiones en el extranjero en las décadas de 1980 y 1990, para negociar la liberación de estadounidenses detenidos en países como Siria, Irak y Cuba.

En 2001 anunció que mantuvo una relación extramatrimonial con una miembro de su equipo, con quien tuvo una hija.

Jackson apoyó públicamente la campaña presidencial de Barack Obama, quien ganó las elecciones en 2008 y se convirtió en el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, su relación tuvo componentes de tensión. En un incidente de “micrófono abierto” ocurrido ese año, se escuchó a Jackson esbozar críticas contra Obama. Sugirió que era “condescendiente con la gente negra”.

Más tarde se disculpó por aquel episodio y por lo que describió como “comentarios groseros e hirientes”.

Dos de sus hijos también se dedicaron a la política.

Uno de ellos, Jesse L. Jackson Jr. fue congresista demócrata de Chicago, pero renunció en 2012 durante una investigación sobre presunta malversación de fondos de campaña. Al año siguiente se declaró culpable de violar la ley de financiamiento de campañas y otros cargos.

Cabe precisar que su padre no estuvo implicado en ninguna irregularidad.

Otro de sus hijos, Jonathan Jackson, fue elegido al Congreso por Illinois como demócrata en 2022. Asumió el cargo en 2023 y fue reelegido en 2024.

En 2023, Jesse Jackson renunció a la presidencia de la Operación Rainbow PUSH, debido a los problemas de salud que enfrentaba.