Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica. Foto: archivo.

El surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años, fue encontrado muerto el sábado 14 de febrero en su departamento en Cahuita, Costa Rica.

Según afirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país, las autoridades recibieron una llamada a eso de las 10:50 (hora local), en la que se informaba que un hombre había sido encontrado muerto en una habitación.

Desde la policía se dirigieron al lugar y confirmaron su fallecimiento.

El portavoz del OIJ, Carlos Valverde, dijo en declaraciones reunidas por CNN que el surfista estaba en su departamento con una mujer, cuando presuntamente fueron abordados por dos sujetos armados .

Informaciones rescatadas por el Washington Post detallan que los hombres llevaban al menos una pistola.

De acuerdo a los informes preliminares de la investigación, los amenazaron y los retuvieron durante varios minutos, mientras les robaban objetos de valor.

Valverde afirmó que el surfista “fue asfixiado y recibió varias puñaladas”. Falleció en el lugar de los hechos .

La mujer que estaba con él sufrió heridas leves , que no ponen en peligro su vida.

Se presume que los hombres también se llevaron un vehículo, según las informaciones rescatadas por el citado periódico.

Los peritos forenses están analizando el cuerpo de Van Dyke para determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto en Costa Rica

Van Dyke era parte de una familia de reconocidos surfistas californianos. Si bien el hombre de 66 años era estadounidense, residía en Costa Rica y era propietario de un hotel local en Puerto Viejo , según el Post.

Era originario de Santa Cruz, California, y era conocido por su participación en competiciones internacionales de surf y por su influencia en la promoción de este deporte en el país.

Un obituario de 2021 de su madre, Betty Van Dyke, asegura que ella formó parte de un grupo pionero de surfistas femeninas. Y que su primer esposo, Gene Van Dyke, también era un reconocido surfista.

El hermano de Kurt Van Dyke, Peter Van Dyke, declaró al San Francisco Chronicle: “Mi hermano era una persona muy benévola y generosa que ayudaba a casi cualquiera”.

“Kurt nunca le hacía daño a nadie y siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Todos los que lo conocían lo sabían”.

Las investigaciones policiales para aclarar el caso e identificar a sus atacantes están en curso.