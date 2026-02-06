SUSCRÍBETE POR $1100
    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Las autoridades policiales presumen que la mujer de 84 años fue secuestrada. La copresentadora del programa Today publicó un video junto a sus hermanos, en el que piden su regreso. El FBI ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información que ayude a resolver el caso.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie. Foto: archivo.

    Fue el pasado domingo 1 de febrero cuando las autoridades policiales de Estados Unidos reportaron la desaparición en Arizona de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de la cadena NBC News.

    Los investigadores presumen que la mujer de 84 años fue secuestrada.

    Sin embargo, hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso y tampoco se tiene claridad sobre el motivo de la desaparición.

    Las alertas se levantaron después de que la mujer no se presentara a la iglesia que solía frecuentar.

    La presentadora de televisión y sus hermanos han hecho un llamado directo a los presuntos responsables de su desaparición: han pedido el regreso de su madre y han manifestado estar dispuestos a escucharlos.

    También han alertado que la salud de Nancy Guthrie es frágil, ya que “vive con un dolor constante” y necesita de sus medicamentos para “sobrevivir”.

    Cabe precisar que, según las investigaciones, la mujer desapareció sin sus medicamentos ni su teléfono celular.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó a mediados de esta semana que ordenó a todas las fuerzas del orden que estén “a disposición” de la familia.

    De la misma manera, el FBI anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que lleve a la recuperación de Nancy Guthrie o al arresto y condena de quien esté involucrado en su desaparición.

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie. Foto: archivo.

    Cuándo fue la última vez que se vio a Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie

    Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero.

    De acuerdo a las autoridades, llegó a la casa de su hija Annie a las 17:32. Cenó ahí y luego fue llevada a su casa, a eso de las 21:48.

    Su yerno, Tommaso Cioni, la fue a dejar. Esperó a que la mujer entrara antes de irse, según la policía.

    El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo el jueves en declaraciones rescatadas por CBS News que la puerta de su garaje se cerró a las 21:50.

    Las autoridades presumen que, a esa hora, la mujer estaba por acostarse.

    Cuándo se reportó la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie

    La desaparición de Nancy Guthrie fue reportada el domingo 1 de febrero.

    Esa madrugada, a las 1:47, la cámara del timbre de su casa fue desconectada. El software detectó a alguien, o posiblemente un animal, unos 25 minutos después.

    No obstante, hasta el momento, las autoridades todavía no cuentan con un video que permita corroborar el origen de los movimientos.

    Una aplicación conectada al marcapasos de la mujer mostró una desconexión de su teléfono celular a las 2:28 de la madrugada.

    Ya en la mañana, un amigo llamó a su familia para informar que no había llegado a la iglesia, lo que consideraron inusual.

    Notificaron la situación a la policía alrededor de las 12:00. Y, a eso de las 12:15, agentes fueron a su casa.

    Los efectivos determinaron que la mujer estaba desaparecida, en circunstancias “preocupantes”, según las autoridades.

    Además de tener un marcapasos, Nancy Guthrie tiene movilidad limitada y depende de medicación diaria.

    Aquello derivó en que se ordenará una intensa búsqueda en Arizona la noche del domingo.

    Por qué las autoridades presumen que la desaparición de Nancy Guthrie fue un secuestro

    El lunes 2 de febrero, Nanos confirmó que la desaparición de Nancy Guthrie se estaba investigando como un delito y que presuntamente fue secuestrada.

    Durante una conferencia de prensa, el sheriff declaró: “Vimos algunas cosas en la casa que nos preocuparon”.

    “Creemos ahora, después de haber procesado la escena del crimen, que efectivamente tenemos una escena del crimen, que efectivamente tenemos un delito, y estamos pidiendo la ayuda de la comunidad”.

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie. Foto: archivo.

    Qué pistas se han encontrado sobre la desaparición de Nancy Guthrie

    El martes 3 de febrero, las autoridades reportaron que estaban analizando aparentes notas de rescate con detalles sobre la vestimenta que Nancy Guthrie llevaba la noche de su desaparición.

    Sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar su veracidad.

    Nanos afirmó que los detectives policiales están trabajando con el FBI en la evaluación de “todas las pistas”.

    Junto con ello, confirmó que se hallaron rastros de sangre afuera de la casa de la mujer. Aunque aseguró que era suya, dijo que los investigadores esperaban resultados de muestras adicionales.

    Qué dijeron Savannah Guthrie y sus hermanos sobre la desaparición de su madre

    El miércoles 4 de febrero, agentes del FBI fueron a la casa de la mujer acompañados de perros de búsqueda, para así seguir el rastro de las pistas.

    Esa noche, Savannah Guthrie compartió en sus redes sociales un video junto a sus hermanos Annie y Camron, en el que pidieron el regreso de su madre y se dirigieron a los presuntos responsables de su desaparición

    “Necesitamos saber sin lugar a dudas que ella está viva y que la tienen”, dijo la presentadora de Today.

    Y enfatizó: “Estamos listos para escuchar. Por favor, comuníquense con nosotros”.

    Agregó que su madre “vive con un dolor constante” y que necesita de sus medicamentos para sobrevivir.

    También se dirigió a ella: “Mami, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy. Creemos y sabemos que incluso en este valle, Él está contigo”.

    “Todos te buscan, mami, en todas partes. No descansaremos, tus hijos no descansarán, hasta que estemos juntos de nuevo”.

    El presidente Trump anunció esa misma noche que había hablado con Savannah Guthrie. Dijo que ordenó a todas las fuerzas del orden que estén “a disposición” de la familia.

    “Estamos desplegando todos los recursos para que su madre regrese a casa sana y salva”, afirmó el mandatario.

    Qué medidas han tomado las autoridades para que se entregue información sobre el caso de Nancy Guthrie

    El jueves 5 de febrero, las autoridades reiteraron su llamado a que se acerquen quienes tienen información que pueda ayudar a los investigadores.

    Desde el FBI anunciaron una recompensa de 50.000 dólares por información que lleve a la recuperación de Nancy Guthrie o al arresto y condena de las personas involucradas en su desaparición.

    La presentadora de Today publicó un nuevo video en sus redes sociales, en el que su hermano Camron hizo otro llamado para el regreso de su madre.

    “Quienquiera que esté reteniendo a nuestra madre, queremos saber de usted”, subrayó. “Estamos esperando su contacto”.

    Las investigaciones siguen en curso.

    Nancy GuthrieSavannah GuthrieEstados UnidosPolicialGuthrieCamron GuthrieAnnie GuthrieDesapariciónCrimenSecuestroFBIMundoInternacional

