Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú. Foto: archivo.

El subdirector de la inteligencia militar de Rusia, el teniente general Vladimir Alekseyev, recibió al menos un disparo y resultó gravemente herido en Moscú este viernes 6 de febrero.

Según informó el Comité de Investigación de Rusia, el ataque fue efectuado por un desconocido, quien disparó varias veces contra Alekseyev en un edificio residencial , ubicado en la autopista Volokolamskoye de la capital rusa.

Posteriormente, el sujeto escapó del lugar .

En estos momentos, las autoridades están investigando la escena del crimen.

Desde el Comité de Investigación confirmaron que se abrió una causa penal por lo que han denominado como un intento de asesinato contra un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Tras el ataque, Alekseyev fue trasladado a un hospital. Se encuentra en cuidados intensivos y en estado grave .

Quién es Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia que fue atacado en Moscú

El teniente general, quien tiene 64 años, es el primer subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia (GRU) .

Según informaciones rescatadas por CNN, ha sido sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea (UE).

La UE lo hizo en enero de 2019, después de que se registrara un ataque con gas nervioso en Salisbury, Inglaterra. De acuerdo a las autoridades británicas, fue realizado por agentes del GRU, con el objetivo de envenenar a un exespía ruso.

Alekseyev también tuvo un rol fundamental en las negociaciones del Ejército de Rusia con el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuando este último lideró un motín en 2023.

Por ese entonces, el teniente general describió las acciones de este último como un golpe de Estado y “una puñalada por la espalda al país y al presidente (Vladimir Putin)”.

El atentado contra Alekseyev se posiciona tras una serie de otros ataques contra altos mandos militares de Rusia , país que ha desarrollado una invasión a gran escala en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

Uno de los más recientes fue en diciembre de 2025, cuando un coche bomba generó la muerte del teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.

En aquel momento, las autoridades afirmaron que se presumía que el ataque fue organizado por los Servicios de Inteligencia de Ucrania. Este último país no se atribuyó el operativo.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el estado de Alekseyev ni la identidad del tirador que lo atacó este viernes , según el Comité de Investigación ruso.

Las investigaciones están en curso.