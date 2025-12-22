SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    El Comité de Investigación del país afirmó que la muerte del teniente general Fanil Sarvarov ocurrió luego de que estallara un artefacto explosivo ubicado bajo el chasis de un automóvil. Agregó que los peritajes están en curso y que se presume que fue organizado por la inteligencia de Ucrania.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    Un atentado con coche bomba en Moscú terminó con la muerte del teniente general Fanil Sarvarov, el jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

    El Comité de Investigación del país afirmó que la muerte ocurrió la mañana de este lunes 22 de diciembre, luego de que estallara un artefacto explosivo ubicado bajo el chasis de un automóvil.

    Agregó que los peritos “investigan diversos motivos del asesinato” y que “una de las teorías es que el crimen fue organizado por los servicios especiales ucranianos”.

    Cabe recordar que Rusia ha desarrollado una invasión a gran escala en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

    Hasta el momento, ningún país u organización se ha adjudicado públicamente la autoría de este ataque.

    Previamente, desde que inició la guerra en 2022, otros líderes rusos han muerto por artefactos explosivos o atentados a tiros en Moscú, en ataques que las autoridades rusas han atribuido a los servicios de inteligencia de Ucrania.

    Este lunes, los medios estatales rusos publicaron imágenes que muestran un vehículo destruido por una explosión, en el estacionamiento de un barrio de la capital.

    Se tiene previsto que el Kremlin se refiera a la situación dentro de esta jornada.

    No se han compartido más detalles sobre el atentado hasta el momento. Las investigaciones están en curso.

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    Quién era Fanil Sarvarov, el teniente general de las fuerzas de Rusia que fue asesinado

    De acuerdo a la agencia estatal de noticias rusa, TASS, Sarvarov dirigió el departamento de entrenamiento durante nueve años.

    El teniente general tenía 56 años y, entre las misiones que dirigió, se encuentra la organización y dirección de una operación en Siria.

    Esta última se dio cuando las tropas rusas apoyaron al régimen de Bashar al-Assad, según la agencia estatal de noticias rusa.

    Informaciones reunidas por The Guardian detallan que, actualmente, supervisaba el entrenamiento y la preparación para el combate de las fuerzas rusas en la guerra en Ucrania.

    Sarvarov también participó en ambas guerras de Chechenia, antes de hacerlo en la intervención militar de Rusia en Siria entre 2015 y 2016.

    Más sobre:RusiaFanil SarvarovMoscúGuerra en UcraniaUcraniaKremlinSarvarovVladimir PutinPutinCoche bombaAtentadoGuerraMundoInternacionalLa Tercera

