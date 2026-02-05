Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump. Foto: archivo.

El hombre acusado de planear un asesinato contra Donald Trump en uno de sus campos de golf en Florida durante la campaña electoral de 2024 fue condenado a cadena perpetua este miércoles 4 de febrero.

Se trata de Ryan Routh , de 59 años, quien trabajaba en una empresa de reformas de construcción en Carolina del Norte .

El veredicto fue anunciado por la jueza Aileen M. Cannon del Tribunal Federal de Distrito de Fort Pierce, Florida, mientras que la condena fue decidida por un jurado de 12 miembros.

Routh, quien decidió representarse a sí mismo en el juicio, también fue declarado culpable de agredir a un agente federal de Estados Unidos , por apuntar su rifle semiautomático a un efectivo del Servicio Secreto .

Junto con ello, fue declarado culpable de múltiples infracciones relacionadas con armas de fuego .

Según informaciones rescatadas por el New York Times, Routh trató de agredirse a sí mismo con un bolígrafo tras la lectura del veredicto en el tribunal. No obstante, agentes del orden lo detuvieron.

Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump. Foto: archivo.

Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

Previamente, en enero, la fiscalía había recomendado la cadena perpetua para el entonces acusado, bajo el argumento de que había “conspirado minuciosamente” para vigilar a Trump en el Trump International Golf Club de West Palm Beach.

De la misma manera, afirmó que Routh no había expresado remordimiento por sus actos.

Cabe recordar que su intento de asesinato contra Trump fue en septiembre de 2024, cuando el abanderado republicano estaba en medio de las elecciones presidenciales que terminarían llevándolo a la Casa Blanca en enero de 2025, para un segundo periodo no consecutivo como mandatario.

Los fiscales declararon que “los delitos por los que Routh fue condenado reflejan una conspiración minuciosa, una premeditación exhaustiva y un cobarde desprecio por la vida humana” .

“Routh sigue sin arrepentirse de sus crímenes, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo, y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley” .

Uno de los fiscales, John Shipley, aseguró que la intención de Routh al intentar asesinar al entonces candidato presidencial fue “destruir la democracia estadounidense”.

Durante el episodio de septiembre de 2024, Routh estaba equipado con un rifle semiautomático. Sin embargo, no alcanzó a disparar.

Agentes del Servicio Secreto que estaban en el campo de golf lo vieron mientras apuntaba con una mira a través de una valla . Antes de que pudiese apretar el gatillo, abrieron fuego.

Pese a que trató de escapar, más tarde fue detenido mientras se dirigía hacia la autopista I-95 en un vehículo.

Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump Martin County Sheriff's Office

El hecho de que no haya disparado fue recalcado por su abogado, Martin L. Roth, cuando se anunció la sentencia este miércoles.

De acuerdo a informaciones reunidas por el Times, la sentencia de Routh se retrasó después de que solicitara un abogado para que lo ayudara a prepararse.

Roth había solicitado al tribunal que considerara anular las directrices de sentencia y que, en su lugar, Routh fuera condenado a 27 años de prisión.

Argumentó que “el acusado permanecería detenido hasta los 80 años y no representaría ninguna amenaza para la sociedad”. Aunque lo describió como “perturbado”, dijo que tenía “una muy buena base”.

Dicha solicitud fue denegada y Routh fue condenado a cadena perpetua .

Previo a la sentencia, conocidos de Routh pidieron clemencia a las autoridades. Aunque reconocieron que no podían aprobar sus acciones, aseguraron que lo conocían como una persona trabajadora y que aportaba a la comunidad.

Algunas de las cartas aludían a su labor voluntaria en favor de Ucrania, país que ha enfrentado una invasión a gran escala por parte de Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

El estadounidense de 59 años visitó Ucrania ese año para manifestarse en contra de la invasión rusa.

Antes de recibir la sentencia, Routh declaró ante la jueza: “He dado cada gota de mi ser, todos los días, por el bien de nuestra nación”.

Sin embargo, Cannon respondió: “Realmente no hay duda de que pretendía asesinar a un importante candidato presidencial” .

El incidente protagonizado por Routh fue el segundo intento de asesinato contra Trump en 2024 , mientras se postulaba para un segundo mandato.

El primero fue en julio de ese mismo año, cuando un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks le disparó durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Durante aquel episodio, Trump sufrió lesiones en su oreja derecha, a raíz de una bala. Crooks, por su parte, fue abatido en el lugar por los agentes el Servicio Secreto.