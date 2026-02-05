SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Fue declarado culpable de planear un asesinato contra el entonces candidato presidencial, en septiembre de 2024. En ese momento, agentes del Servicio Secreto lo detectaron en uno de los campos de golf del republicano en Florida e iniciaron una persecución antes de que alcanzara a disparar.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump. Foto: archivo.

    El hombre acusado de planear un asesinato contra Donald Trump en uno de sus campos de golf en Florida durante la campaña electoral de 2024 fue condenado a cadena perpetua este miércoles 4 de febrero.

    Se trata de Ryan Routh, de 59 años, quien trabajaba en una empresa de reformas de construcción en Carolina del Norte.

    El veredicto fue anunciado por la jueza Aileen M. Cannon del Tribunal Federal de Distrito de Fort Pierce, Florida, mientras que la condena fue decidida por un jurado de 12 miembros.

    Routh, quien decidió representarse a sí mismo en el juicio, también fue declarado culpable de agredir a un agente federal de Estados Unidos, por apuntar su rifle semiautomático a un efectivo del Servicio Secreto.

    Junto con ello, fue declarado culpable de múltiples infracciones relacionadas con armas de fuego.

    Según informaciones rescatadas por el New York Times, Routh trató de agredirse a sí mismo con un bolígrafo tras la lectura del veredicto en el tribunal. No obstante, agentes del orden lo detuvieron.

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump. Foto: archivo.

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Previamente, en enero, la fiscalía había recomendado la cadena perpetua para el entonces acusado, bajo el argumento de que había “conspirado minuciosamente” para vigilar a Trump en el Trump International Golf Club de West Palm Beach.

    De la misma manera, afirmó que Routh no había expresado remordimiento por sus actos.

    Cabe recordar que su intento de asesinato contra Trump fue en septiembre de 2024, cuando el abanderado republicano estaba en medio de las elecciones presidenciales que terminarían llevándolo a la Casa Blanca en enero de 2025, para un segundo periodo no consecutivo como mandatario.

    Los fiscales declararon que “los delitos por los que Routh fue condenado reflejan una conspiración minuciosa, una premeditación exhaustiva y un cobarde desprecio por la vida humana”.

    “Routh sigue sin arrepentirse de sus crímenes, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo, y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley”.

    Uno de los fiscales, John Shipley, aseguró que la intención de Routh al intentar asesinar al entonces candidato presidencial fue “destruir la democracia estadounidense”.

    Durante el episodio de septiembre de 2024, Routh estaba equipado con un rifle semiautomático. Sin embargo, no alcanzó a disparar.

    Agentes del Servicio Secreto que estaban en el campo de golf lo vieron mientras apuntaba con una mira a través de una valla. Antes de que pudiese apretar el gatillo, abrieron fuego.

    Pese a que trató de escapar, más tarde fue detenido mientras se dirigía hacia la autopista I-95 en un vehículo.

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump Martin County Sheriff's Office

    El hecho de que no haya disparado fue recalcado por su abogado, Martin L. Roth, cuando se anunció la sentencia este miércoles.

    De acuerdo a informaciones reunidas por el Times, la sentencia de Routh se retrasó después de que solicitara un abogado para que lo ayudara a prepararse.

    Roth había solicitado al tribunal que considerara anular las directrices de sentencia y que, en su lugar, Routh fuera condenado a 27 años de prisión.

    Argumentó que “el acusado permanecería detenido hasta los 80 años y no representaría ninguna amenaza para la sociedad”. Aunque lo describió como “perturbado”, dijo que tenía “una muy buena base”.

    Dicha solicitud fue denegada y Routh fue condenado a cadena perpetua.

    Previo a la sentencia, conocidos de Routh pidieron clemencia a las autoridades. Aunque reconocieron que no podían aprobar sus acciones, aseguraron que lo conocían como una persona trabajadora y que aportaba a la comunidad.

    Algunas de las cartas aludían a su labor voluntaria en favor de Ucrania, país que ha enfrentado una invasión a gran escala por parte de Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

    El estadounidense de 59 años visitó Ucrania ese año para manifestarse en contra de la invasión rusa.

    Antes de recibir la sentencia, Routh declaró ante la jueza: “He dado cada gota de mi ser, todos los días, por el bien de nuestra nación”.

    Sin embargo, Cannon respondió: “Realmente no hay duda de que pretendía asesinar a un importante candidato presidencial”.

    El incidente protagonizado por Routh fue el segundo intento de asesinato contra Trump en 2024, mientras se postulaba para un segundo mandato.

    El primero fue en julio de ese mismo año, cuando un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks le disparó durante un mitin en Butler, Pensilvania.

    Durante aquel episodio, Trump sufrió lesiones en su oreja derecha, a raíz de una bala. Crooks, por su parte, fue abatido en el lugar por los agentes el Servicio Secreto.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpRyan RouthEstados UnidosPolicialCrimenAtentadoTrumpRouthRyan Wesley RouthAsesinatoMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    Lo más leído

    1.
    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    2.
    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    3.
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    4.
    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    5.
    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo
    Chile

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM
    Negocios

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump
    Tendencias

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia
    El Deportivo

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    ¿Puede Universidad de Concepción volver a sus socios? Los escenarios tras la demanda que anuló su transformación a SADP

    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro
    Cultura y entretención

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales
    Mundo

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió