El atentado contra Trump desata una oleada de teorías conspirativas

Tres días después de que Donald Trump sobreviviera a un atentado que puso en riesgo su vida, las autoridades federales ya lo habían considerado un acto de terrorismo doméstico e investigaban cómo los protocolos del Servicio Secreto fallaron de forma tan trágica. Dijeron que el sujeto de 20 años, Thomas Matthew Crooks , actuó solo.

Que los estadounidenses les crean o no es otra cuestión.

Una oleada de teorías conspirativas se desató en los momentos posteriores al atentado contra el expresidente Trump durante un mitin el sábado por la tarde en Butler, Pensilvania. Apenas ha amainado desde entonces.

Voces contrarias a Trump lo acusaron falsamente de haber montado todo el episodio, argumentando que las impactantes y heroicas imágenes del expresidente ensangrentado levantando un puño desafiante eran demasiado buenas para ser verdad. En la derecha, otros impulsaron teorías infundadas de que el “Estado profundo” planeó o dejó a propósito a Trump vulnerable al ataque y argumentaron que la retórica de los demócratas puso en marcha el asalto.

Estas ideas se han impuesto en las redes sociales, en chats de grupo y en conversaciones informales por todo el país, con cargos electos y figuras políticas de ambos bandos sumándose a la refriega.

Las teorías conspirativas están aterrizando en un terreno especialmente fértil y en un momento especialmente fértil de la historia de Estados Unidos. La incredulidad de que el Servicio Secreto pudiera permitir que un hombre armado abriera fuego desde un tejado en un mitin político, rozando la oreja de Trump y dejando una persona muerta, además del presunto tirador, alimenta las dudas de algunos sobre las versiones oficiales. Otros dicen que años de tumulto político, baja confianza en el gobierno y en las instituciones públicas —amplificada por las redes sociales— les han hecho sentir que el escepticismo está totalmente justificado.

R. C. Anderson, un empleado público de 52 años de Fredericksburg, Virginia, dice que aún no sabe qué pensar de los acontecimientos del sábado. Normalmente no le atraen las teorías extravagantes, pero últimamente un entorno mediático caótico y confuso lo ha empujado al escepticismo.

“Me siento arrastrado por la gravedad de las teorías conspirativas”, afirma Anderson. “Creo que todo lo que vemos ahora se cuestiona”.

Megáfonos en las redes sociales

En las horas posteriores al tiroteo del sábado, dos grandes afirmaciones falsas alcanzaron velocidad terminal: que el fracaso del Servicio Secreto para detener al asaltante fue ordenado encubiertamente por el presidente Biden, o que el incidente fue organizado por Trump.

Alrededor de 300.000 menciones a la palabra “montaje” circularon alrededor de X, al igual que unos 80.000 usos del término “trabajo desde dentro”, según NewsGuard, una empresa que rastrea la desinformación en Internet. También circularon ampliamente falsedades sobre la identidad y la afiliación política del tirador.

Alrededor del 12% de los mensajes en X y en la plataforma Telegram sobre el suceso eran teorías conspirativas en las primeras 17 horas después del ataque, según PeakMetrics, una empresa que vigila las amenazas en línea. Otros mensajes culpaban del tiroteo a los medios de comunicación o difundían imágenes de un hombre que se creía falsamente que era el autor de los disparos.

Algunos republicanos y demócratas se apresuraron en expresar sus dudas sobre la versión oficial de los hechos.

La representante Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia) afirmó en las redes sociales que había algo siniestro detrás del tiroteo.

“No me importa lo que digan de mí por decir esto, porque todo el mundo sabe que todos lo estamos pensando”, escribió el domingo.

El representante Mike Collins (republicano de Georgia) dijo el sábado por la noche que creía que Biden ordenó el tiroteo. Otros republicanos culparon a la retórica demócrata de provocar el intento de asesinato. No hay pruebas de ninguna de las dos afirmaciones.

Los portavoces de Greene y Collins no devolvieron las solicitudes de comentarios.

Un asesor político del cofundador de LinkedIn Reid Hoffman —uno de los mayores donantes de Biden— sugirió que el tiroteo podría haber sido un montaje, sin ofrecer ninguna prueba.

Una “posibilidad —que en Estados Unidos parece horrible, ajena y absurda, pero que es bastante común en todo el mundo— es que este ‘tiroteo’ fuera alentado y tal vez incluso montado para que Trump pudiera obtener las fotos y beneficiarse de la reacción”, dijo Dmitri Mehlhorn en un correo electrónico enviado el sábado a Semafor y otras publicaciones.

El domingo, Mehlhorn dijo que lamentaba haber hecho esos comentarios y pidió disculpas. “Debemos unirnos en la condena de este tipo de violencia en todos los casos, sin reservas. Cualquier otro tema es una distracción”, declaró a The Wall Street Journal.

Hoffman, que ha donado más de 8 millones de dólares a Biden, condenó por separado el tiroteo en X.

Menos confianza

En algunos rincones de la vida estadounidense siempre ha existido una corriente de pensamiento conspirativo. Las teorías contrapuestas sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 han persistido durante décadas, y el propio Trump alegó en 2016 que el padre del senador Ted Cruz participó en el asesinato.

Ahora, la baja confianza es un hecho de la vida cívica y política de Estados Unidos. La fe en las principales instituciones gubernamentales y cívicas ha caído sustancialmente en las últimas décadas, según muestran las encuestas. Gallup, al hacer una media de las opiniones de 14 instituciones importantes, concluye que el 28% de los estadounidenses tiene una gran confianza en esas instituciones este año, frente al 43% de 2004. Su evaluación incluye opiniones sobre la presidencia, el Congreso, los medios de comunicación, la religión organizada, los bancos y otras instituciones.

Los resultados marcan el tercer año consecutivo en que la confianza en las grandes instituciones como grupo se sitúa por debajo del 30%.

La primera reacción de Shannon Tyree ante el intento de asesinato fue la misma que ha tenido ante más acontecimientos de actualidad estos días: ¿Realmente puedo creerlo?

Lo que inicialmente le hizo reflexionar fue cómo el Servicio Secreto pudo no haber asegurado los edificios cercanos y la rápida vuelta de Trump hacia la multitud en una situación peligrosa.

Tyree, de 54 años, ex investigadora de registros públicos en Nueva York, dijo que su duda se disipó al ver más cobertura de noticias durante el fin de semana. Sin embargo, dijo que se ha encontrado con tanta desinformación en los últimos 10 años de la vida política estadounidense que su postura defensiva y cuestionadora se ha convertido en un reflejo, uno del que a menudo trata de resistirse.

“El objetivo de toda esa desinformación es que no nos creamos nada”, dijo Tyree. “Y yo no quiero ser eso”.

En un mitin anti-Trump en las afueras de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee el lunes, los participantes deploraron el tiroteo y dijeron que la versión oficial de los hechos sonaba plausible, aunque todavía había más que aprender. Aun así, algunos dijeron que había razones para ser escépticos.

Chris Anderly, una hostelera de 57 años, dijo que la foto de Trump con la cara ensangrentada, la primera al aire y una bandera estadounidense de fondo le hizo pensárselo dos veces.

“Fue solo ver esa imagen. Parecía coreografiada”, dijo.

“Como una sesión de fotos”, añadió Mary Braun, residente en Milwaukee recientemente jubilada.

Según John Banas, profesor de la Universidad de Oklahoma que estudia la mitigación de la desinformación y las teorías conspirativas, la experiencia diaria de la gente con instituciones que consideran que no están a su servicio genera una gran desconfianza. La retórica política plagada de falsedades —un fenómeno que, según Banas, se da a ambos lados del espectro político, en distinta medida— tampoco ayuda. La desconfianza conduce a la paranoia.

“Si no crees lo que dice tu gobierno, lo que dicen los profesores, los científicos o los medios de comunicación, ¿a quién recurres para obtener información?”, agregó. “Recurres a un YouTuber que tiene una teoría de la conspiración”.