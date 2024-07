El tiroteo contra Trump es el mayor fracaso del Servicio Secreto en décadas

El casi asesinato de Donald Trump presenta la mayor crisis para el Servicio Secreto en décadas. En el centro de lo que será un torrente de investigaciones: ¿Cómo pudo un tirador solitario de 20 años situarse en una posición de tiro expuesta en una azotea abierta a poco más de un campo de fútbol del expresidente?

Es probable que el escrutinio se centre en gran medida en el trabajo previo del Servicio Secreto para asegurar los edificios cercanos al mitin de Butler, Pensilvania, incluido uno perteneciente a American Glass Research, donde Thomas Matthew Crooks estaba encaramado cuando disparó a Trump.

“La realidad es que simplemente no hay excusa para que el Servicio Secreto sea incapaz de proporcionar recursos suficientes para cubrir una azotea abierta a 100 metros del lugar”, dijo Bill Pickle, ex subdirector adjunto del Servicio Secreto. “Y no hay forma de que hubiera recibido esos disparos”.

Un francotirador del Servicio Secreto disparó y mató al presunto pistolero instantes después de que disparara varias veces. Crooks utilizó un rifle AR-15 que había sido comprado por su padre, según personas familiarizadas con la investigación. Las autoridades también encontraron artefactos explosivos en el vehículo que conducía, según personas informadas de la investigación.

El sospechoso Thomas Matthew Crooks. Foto: Reuters

Un espectador murió y dos resultaron heridos de gravedad. El pistolero actuó solo y no estaba en el radar del FBI antes del tiroteo, dijo Kevin Rojek, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Pittsburgh. Los investigadores seguían tratando de determinar su ideología y sus motivos. Como parte de ese esfuerzo, estaban trabajando para acceder al teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del pistolero.

Antes de los eventos, el Servicio Secreto visita rutinariamente los comercios y edificios cercanos y trabaja con las fuerzas del orden locales para vigilar y salvaguardar las estructuras fuera del perímetro de seguridad, dijeron los exagentes.

Pickle dijo que los investigadores querrán evaluar cómo se comunicó el Servicio Secreto con las fuerzas de seguridad locales y cómo utilizó la tecnología, incluidos los drones, para identificar amenazas.

Es probable que el Servicio Secreto también se enfrente a preguntas sobre el grado de apoyo que prestó a las fuerzas de seguridad locales y si los funcionarios federales o estatales sabían en las horas o minutos anteriores al tiroteo que se estaba gestando una amenaza.

El sospechoso disparó desde una posición elevada fuera de la manifestación. Fuentes: Servicio Secreto, informes del personal; Maxar

El sábado, cuatro equipos de francotiradores —dos del Servicio Secreto y dos de las fuerzas de seguridad locales— se desplegaron en el mitin de Trump, dijo un portavoz del Servicio Secreto.

En entrevistas posteriores al tiroteo, los testigos recordaron su horror ante el sonido de los disparos y la visión de Trump siendo arrastrado por un destacamento del Servicio Secreto.

Robert Pugar, residente del condado de Allegheny y agente de policía fuera de servicio que asistió al mitin, dijo que se dio cuenta de que los francotiradores de las fuerzas del orden miraban por sus prismáticos poco antes de que se produjera el tiroteo. “Me preguntaba si verían algo. Me llamó la atención... ¿o es que es así como escudriñan el horizonte?”. recordó Pugar.

Un día después, Pugar seguía asimilándolo todo. Con toda la tecnología de seguridad de que disponemos hoy en día, “¿cómo ha podido alguien alejarse 130 metros sin ser reconocido?”, se preguntó. “Ni siquiera podíamos estacionar a menos de un kilómetro. Entonces, ¿cómo consigue alguien entrar en el primer edificio alejado del escenario, en la azotea?”.

Un testigo ajeno al acto declaró a la BBC que vio a un hombre armado subido a lo alto de un edificio y lo señaló a las fuerzas del orden.

“Estoy pensando: ‘¿Por qué sigue hablando Trump, por qué no lo han sacado del escenario?’... Lo siguiente que sabes es que suenan cinco disparos”, dijo el testigo.

El presidente Biden afirmó el domingo que Trump, como expresidente y presunto candidato presidencial republicano, ya recibe un nivel de seguridad reforzado y dijo que ha ordenado al Servicio Secreto que ponga a disposición de Trump “todos los recursos” y medidas para garantizar su seguridad. Biden también dijo que ha ordenado al jefe del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana. Y pidió una revisión independiente de las medidas de seguridad en el mitin para establecer lo sucedido.

El representante James Comer (republicano de Kentucky), presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró a las pocas horas del tiroteo que su grupo estaba abriendo una investigación, y pidió a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, que compareciera el 22 de julio.

Los agentes individuales mostraron una enorme valentía, dijo, pero añadió: “Hay muchas preguntas y los estadounidenses exigen respuestas”.

El Servicio Secreto se entrena regularmente para diversos escenarios, “incluido el peor de los casos, el de un intento de asesinato contra uno de sus protegidos”, dijo Charles Marino, que trabajó como agente supervisor en el destacamento del Servicio Secreto de Biden durante su vicepresidencia.

Donald Mihalek, un veterano agente retirado del Servicio Secreto, calificó de histórico el intento de asesinato, estableciendo paralelismos con el tiroteo de 1912 contra Theodore Roosevelt en Milwaukee. Roosevelt, entonces expresidente que aspiraba a un tercer mandato en la Casa Blanca, fue tiroteado cuando se dirigía a un acto de campaña. Pero sobrevivió al atentado.

Normalmente, el Servicio Secreto hace que un equipo de avanzada evalúe un lugar antes de un acto de campaña para elaborar un plan de seguridad, explicó Mihalek. Los agentes tomarán medidas físicas de la zona, determinarán el personal necesario y trabajarán con francotiradores para examinar los edificios cercanos y sus distancias al lugar en el que estará el presidente o el candidato presidencial.

Mihalek dijo que los actos al aire libre como el de Butler pueden suponer un reto. “No se puede cerrar toda una ciudad”, dijo.

La temporada de campaña hace que el trabajo sea aún más difícil, dijo. Mientras que la agenda de un presidente suele estar bien planificada, la de un candidato puede ser errática, con actos de última hora añadidos a la campaña. Eso da al Servicio Secreto menos tiempo para planificar, dijo Mihalek.

La campaña de Trump anunció oficialmente el acto de Butler con 10 días de antelación, el 3 de julio.

El representante Mike Waltz, republicano de Florida, dijo en X que el Departamento de Seguridad Nacional había denegado las peticiones de mayor protección del Servicio Secreto para Trump, una afirmación que el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, calificó de absolutamente falsa.

“De hecho, hemos añadido recursos de protección y tecnología como parte del aumento del ritmo de viajes de campaña”, dijo Guglielmi en X. Waltz prometió llegar al fondo de lo que dijo era un “fracaso masivo de liderazgo con el Servicio Secreto y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés)”.

Los republicanos de la Cámara estaban furiosos y molestos durante una sesión informativa de seguridad que recibieron el domingo por la tarde del Sargento de Armas de la Cámara, según personas familiarizadas con la discusión.

Los legisladores salieron de la llamada sin conocer la falla de seguridad específica a la que culpar por el incidente, dijo una persona.

Los acontecimientos del sábado marcaron quizás la mayor crisis de seguridad para el Servicio Secreto desde que el presidente Ronald Reagan fuera tiroteado al salir del Washington Hilton en 1981 por John Hinckley, Jr. Reagan pasó 12 días en el hospital tras recibir el impacto bajo la axila.

Los focos recaerán ahora sobre Cheatle, la directora del Servicio Secreto, una veterana de la agencia que tomó el timón en 2022, tras un turbulento periodo en el que se enfrentó a polémicas relacionadas con su manejo de los registros telefónicos del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Un organismo de control gubernamental dijo que la agencia borró muchos de los mensajes de texto enviados durante un período de dos días en torno al ataque al Capitolio que podrían haber arrojado luz sobre los fallos de seguridad y las acciones de Trump durante el disturbio. El Servicio Secreto dijo que los datos telefónicos de algunos empleados se perdieron durante lo que llamó un cambio de tecnología planificado de antemano, y ha negado cualquier irregularidad.

Cheatle regresó al Servicio Secreto después de trabajar como directora senior en PepsiCo Norteamérica supervisando las instalaciones, el personal y la continuidad del negocio.

En su anterior etapa en el Servicio Secreto, fue la primera mujer en ocupar el cargo de subdirectora de operaciones de protección. Su nombramiento para dirigir el Servicio Secreto la convirtió en la segunda mujer directora de la agencia. Cuando la nombró directora, Biden dijo que él y la primera dama, Jill Biden, conocieron a Cheatle cuando formó parte de su equipo de seguridad durante su vicepresidencia.

“Tiene toda mi confianza”, dijo el presidente en 2022.