Quién es el sospechoso de planear un ataque contra Trump con un AK-47

Este domingo 15 de septiembre se reportó un nuevo intento de asesinato contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien figura como candidato para las elecciones presidenciales que se desarrollarán en noviembre.

El abanderado del Partido Republicano se encontraba en su club de golf de West Palm Beach, en Florida, cuando agentes del Servicio Secreto vieron a un sujeto equipado con un arma estilo AK-47, quien estaba apuntando con una mira a través de una valla.

Frente a este inminente escenario, abrieron fuego contra el sospechoso.

A pesar de que trató de escapar, más tarde fue detenido mientras se dirigía hacia la autopista l-95 en un vehículo.

El hombre fue identificado como Ryan Wesley Routh, de 58 años, y las autoridades creen que planeaba dispararle al expresidente mientras jugaba dicho deporte.

Sin embargo, Trump resultó ileso y los fuerzas del orden no han aclarado si el individuo alcanzó a apretar el gatillo en la instancia.

Aunque Routh había manifestado previamente su apoyo a Trump, en los últimos años adoptó una postura crítica frente al exmandatario.

También se ha pronunciado en contra de la invasión de Rusia en Ucrania y ha expresado su perspectiva sobre distintos tópicos de calibre internacional.

De la misma manera, cuenta con un extenso historial de problemas con la ley.

Qué se sabe de Ryan Wesley Routh, el sospechoso de planear el ataque contra Trump

Archivos judiciales de Carolina del Norte detallan que tiene antecedentes por delitos menores y graves, los cuales van desde infracciones de tránsito y posesión de bienes robados hasta acciones con armas.

Los documentos públicos también muestran que se registró como votante “no afiliado” en 2012 y que, en marzo de 2024, votó en las primarias demócratas de dicho estado.

Routh es propietario de una pequeña empresa de construcción en Hawái, según datos rescatados por CNN.

En su perfil de LinkedIn, el hombre afirma que fundó la compañía —llamada Camp Box Honolulu— en 2018 y que se dedica a construir unidades de almacenamiento y viviendas.

Un artículo del periódico de Hawái, Honolulu Star-Advertiser, informó en 2019 que Routh se había comprometido a construir casas pequeñas para personas sin hogar.

Distintos medios estadounidenses aseguran que desde la década de 1990 se ha visto involucrado en múltiples casos judiciales, debido a situaciones como no pagar sus impuestos en los plazos correspondientes.

Asimismo, los jueces lo han condenado a pagar decenas de miles de dólares a raíz de demandas civiles.

Las publicaciones de Routh en las redes sociales sugieren que votó por Trump en 2016 y apoyó su reelección en 2020, según una revisión de la BBC.

No obstante, según la agencia de noticias AP, en los últimos años ha expresado su soporte a Joe Biden y Kamala Harris.

Tras el episodio en Florida, desde la policía comentaron que presuntamente está vinculado a una cuenta de redes sociales en la que pedía a combatientes extranjeros que fueran a Ucrania luchar contra las fuerzas rusas.

En 2023, Routh declaró al New York Times que visitó dicho país luego de que iniciara la invasión del Kremlin el pasado 24 de febrero de 2022.

También dijo que quería reclutar soldados afganos que habían huido de los talibanes, para que lucharan junto a las tropas ucranianas.

Agregó que planeaba trasladarlos, en algunos casos ilegalmente, desde Pakistán e Irán hacia Ucrania.

Una publicación de Facebook revisada por la BBC y correspondiente a una cuenta que se presume que es la de Routh, manifestó lo siguiente en julio: “Soldados, por favor, no me llamen”.

“Todavía estamos intentando que Ucrania acepte soldados afganos y esperamos tener algunas respuestas en los próximos meses... por favor, tengan paciencia”.

Según rescató CNN, protestó en Kiev contra la invasión rusa y publicó un libro autoeditado de 291 páginas, en el que plasmó sus ideas políticas.

Lo describen como un sujeto que frecuentemente compartía sus opiniones en las redes sociales, respecto a tópicos relacionados tanto a Estados Unidos como a otras partes del mundo.

Quién es el sospechoso de planear un ataque contra Trump con un AK-47. Foto: Ryan Wesley Routh.

Su libro se titula Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity.

En dicho escrito, Routh calificó la retirada del expresidente del acuerdo nuclear con Irán en 2018 como un “tremendo error”, debido a que según él, acercó a ese país con Rusia y facilitó la posterior ofensiva contra Ucrania.

Asimismo, como el nombre del libro lo sugiere, comentó las situaciones de Taiwán, Afganistán y Corea del Norte, además de lo que llamó “el fin de la humanidad”.

En numerosas publicaciones de X (ex Twitter) en 2022, manifestó su apoyo a la nación del presidente Volodimir Zelenski y dijo que estaba dispuesto a morir en combate.

“Necesitamos quemar el Kremlin hasta los cimientos”, enfatizó en uno de esos post.

El oficial del Departamento de Coordinación de Extranjeros del Comando de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Oleksandr Shaguri, declaró al citado medio que Routh los contactó en múltiples ocasiones, pero confirmó que nunca fue parte de la unidad militar en la que luchan voluntarios de otros países.

“La mejor manera de describir sus mensajes es: ideas delirantes”, afirmó.

Shaguri relató que Routh “ofrecía grandes cantidades de reclutas de diferentes países, pero para nosotros era obvio que sus ofertas no eran realistas”.

“Ni siquiera respondimos, no había nada que responder. Nunca fue parte de la legión y no cooperó con nosotros de ninguna manera”, subrayó el oficial.

El periodista de Newsweek Rumania, Remus Cernea, contó que conoció a Routh en la Plaza de la Independencia de Kiev en junio de 2022, es decir, unos cuatro meses después de que estallara la guerra.

Aseguró que el estadounidense buscaba reunir personas para apoyar a Ucrania, ya sea uniéndose a la legión extranjera o mediante organizaciones de ayuda humanitaria.

Cernea dijo a CNN que para él lo ocurrido en Florida “es una sorpresa, porque lo veía como una persona idealista, inocente y genuina, sin ningún instinto asesino”.

Cuando estaba en Kiev, Routh dio una entrevista a la agencia AFP en abril de 2022, en la que acusó que el mandatario ruso Vladimir Putin “es un terrorista”.

“Hay que acabar con él, así que necesitamos que todos en todo el mundo dejen lo que están haciendo y vengan aquí ahora a apoyar a los ucranianos para poner fin a esta guerra”.

Luego de que se reportara su arresto y la investigación del caso como un intento de asesinato, su hijo mayor, Oran Routh, aseguró que su progenitor es “un padre cariñoso y atento, un hombre honesto y trabajador”.

“No sé qué es lo que pasó en Florida, y espero que las cosas se hayan exagerado. El hombre que yo conozco no cometería ninguna locura, mucho menos violenta”, sentenció al citado medio.