Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición. Fotos: capturas.

Las autoridades policiales de Estados Unidos compartieron nuevos detalles sobre el sospechoso de secuestrar a Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie.

La desaparición de la mujer de 84 años fue reportada el domingo 1 de febrero, luego de que no llegara a la iglesia a la que solía asistir. La última vez que se le vio fue en su casa en Arizona, la noche anterior.

A principios de esta semana, el FBI compartió un video captado por la cámara del timbre de su vivienda. En el registro se ve a un hombre enmascarado, quien llevaba guantes y una pistola en la parte delantera de su pantalón.

Pese a que la cámara había sido desconectada y a que en un principio no se tenía certeza de si se podría obtener la grabación, los investigadores pudieron recuperar el video con la ayuda de especialistas del sector privado.

Inicialmente, el FBI ofreció una suma de 50.000 dólares por información que lleve a la recuperación de Guthrie o al arresto y condena de quien esté involucrado en su desaparición.

Sin embargo, este jueves 12 de febrero aumentó la recompensa a 100.000 dólares .

Junto con ello, compartió nuevos detalles del sospechoso, los cuales se basan en la evidencia recopilada de la cámara del timbre .

Cuáles son los nuevos detalles del sospechoso de secuestrar a Nancy Guthrie

El FBI describió al presunto captor de Guthrie como “un hombre de entre 1,75 y 1,80 metros de estatura, de complexión media” .

A partir de las imágenes, pudieron determinar que llevaba “una mochila negra de 25 litros marca ‘Ozark Trail Hiker Pack’” .

“Esperamos que esta descripción actualizada ayude a concentrar las pistas públicas que recibimos. Desde el 1 de febrero de 2026, el FBI ha recopilado más de 13.000 pistas del público relacionadas con este caso”, escribió el organismo en una publicación en X.

Y agregó: “Cada pista se revisa para garantizar su credibilidad, relevancia e información que permita a las fuerzas del orden actuar”.

Today, the FBI is increasing its reward up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



New identifying details about the suspect in the kidnapping of Nancy Guthrie have been… pic.twitter.com/GJcx4ra6wX — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 12, 2026

Ese mismo día, el jueves, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima solicitó a los vecinos en un radio de tres kilómetros de la casa de Guthrie que enviaran videos de vehículos, personas o cualquier elemento que consideraran “fuera de lo común” , en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de febrero.

Según detalla un comunicado al que tuvo acceso el New York Times, entre las pruebas reunidas se encuentran unos guantes , los cuales serán analizados.

Previamente, en los primeros días de la investigación, los peritos hallaron muestras de sangre en una parte exterior de su casa, las cuales coincidían con su ADN .

La preocupación por su estado se ha visto aún más intensificada por el hecho de que la mujer tiene problemas para caminar y toma medicamentos diarios esenciales para su supervivencia.

Savannah Guthrie y sus hermanos Annie y Camron han compartido videos en los que han pedido el regreso de su madre y se han manifestado dispuestos a “escuchar” a los responsables de su desaparición.

El jueves, la presentadora de NBC News escribió en una publicación en Instagram: “Nunca nos rendiremos. Gracias por sus oraciones y esperanza” .