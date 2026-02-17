Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island. Foto: captura.

La tarde de este lunes 16 de febrero se registró un tiroteo durante un partido de hockey juvenil en Pawtucket, Rhode Island, en Estados Unidos.

El episodio ocurrió mientras los jugadores estaban en la pista de patinaje, en el estadio Dennis M. Lynch Arena, a eso de las 14:30 (hora local).

Las autoridades reportaron al menos dos muertos, mientras que tres personas están en estado crítico .

El tirador también falleció en el incidente, tras presuntamente haber atentado contra su vida .

Qué se sabe del tiroteo durante un partido de hockey juvenil en Rhode Island

La jefa del Departamento de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, declaró en una conferencia de prensa que, hasta el momento, se desconoce el motivo del tiroteo .

Sin embargo, agregó, parece haberse derivado de una disputa familiar .

Goncalves describió el ataque como un “evento selectivo”.

En un punto de prensa posterior, realizado la noche del lunes, declaró que el tirador nació en 1969 y tenía dos nombres diferentes.

Según informaciones reunidas por CNN, fue identificado como Robert K. Dorgan . No obstante, también se hacía llamar Roberta Esposito .

Los equipos de hockey juvenil que competían en el Dennis M. Lynch Arena eran las Escuelas del Valle de Blackstone y las Escuelas Públicas de Coventry.

Ambos estaban compuestos por jugadores de varias escuelas de la zona.

El alcalde de Pawtucket, Donald R. Grebien, dijo en declaraciones reunidas por el New York Times que “son estudiantes de secundaria”, quienes “estaban jugando” un partido que era visto por sus familias.

Desde la policía confirmaron que trabajarán con las escuelas para ofrecer servicios de orientación a los estudiantes que escaparon del tiroteo.

El superintendente del Distrito Escolar Público de Coventry, Don Cowart, declaró tras el tiroteo que todos los estudiantes de su equipo de hockey que estaban en la pista están a salvo y fueron localizados.

Por su parte, el director de la escuela secundaria North Smithfield, Dan Geraghty, manifestó: “Es desgarrador escuchar esto, y sé que muchos en nuestra comunidad están conmocionados”.

“Nos hemos comunicado con el director deportivo y el cuerpo técnico que estuvieron presentes en el partido. En este momento, todos nuestros estudiantes están a salvo, incluyendo tanto a los jugadores como a los aficionados que asistieron”.

Un video al que tuvo acceso CBS News muestra cómo fue el incidente.

En el registro se ve cómo los jugadores están en medio de la pista de patinaje, para luego empezar a correr hacia fuera de la cancha, luego de escuchar una ráfaga de disparos.

Cabe precisar que el video contiene imágenes que podrían herir la sensibilidad de algunas personas .

Las investigaciones en torno al caso están en curso.