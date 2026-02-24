Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años. Foto: Instagram Hilaryduff

El actor estadounidense Robert Carradine , reconocido por su papel como el padre de Lizzie McGuire en la popular serie juvenil de Disney, falleció a los 71 años , según informó su empresa de representación.

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido”, señaló la familia en un comunicado.

En el mismo mensaje, sus cercanos revelaron que el actor enfrentó durante casi dos décadas un trastorno bipolar, según informó CNN.

“Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar ”, indicaron.

“Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales”, añadieron.

Su hermano, el también actor Keith Carradine, explicó que la familia decidió hacer pública esa información para contribuir a visibilizar la enfermedad.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”, afirmó.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma. Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días”, agregó.

Una dinastía de actores

Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert Carradine formó parte de una reconocida familia de intérpretes .

Era hijo de John Carradine (1906-1988), actor de carácter que trabajó en clásicos dirigidos por John Ford como Stagecoach (1939) y The Grapes of Wrath (1940).

Sus hermanos también desarrollaron destacadas carreras artísticas. David Carradine alcanzó fama internacional con la serie Kung Fu y años más tarde con las Kill Bill de Tarantino.

Keith Carradine, en tanto, participó en filmes como Nashville y ganó el Oscar a mejor canción original en 1976 por “I’m Easy”.

Los tres hermanos actores coincidieron en el western The Long Riders (1980), donde interpretaron a los hermanos Younger.

Dentro del género western también destacó uno de los primeros trabajos de Robert Carradine: The Cowboys (1972), protagonizada por John Wayne, cuando él tenía apenas 18 años.

Salto a la popularidad

Su mayor popularidad en el cine llegó con La Venganza de los Nerds (1984), donde interpretó a Lewis Skolnick , el líder idealista de una fraternidad de inadaptados sociales.

La comedia generó varias secuelas y se convirtió en un título de culto de los años 80.

Dos décadas después, una nueva generación lo conoció como Sam McGuire, el padre de la protagonista en la serie juvenil Lizzie McGuire (2001-2004) y en la película estrenada en 2003.

Tras conocerse su fallecimiento, la actriz Hilary Duff, quien protagonizó la serie, escribió en Instagram: “Esta duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo”.

“Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron”, agregó.

El actor Jake Thomas, también “hijo” de Robert en la serie Lizzie McGuire, lo describió como “uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”.