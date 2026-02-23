SUSCRÍBETE
    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Las autoridades estadounidenses informaron que tenía 21 años y era originario de Cameron, Carolina del Norte. Los agentes lo encontraron en el complejo, mientras llevaba una escopeta y un bidón de combustible. Fue abatido luego de poner el arma en “posición de disparo”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    La mañana de este domingo 22 de febrero, agentes de las fuerzas del orden y del Servicio Secreto de Estados Unidos abatieron a un hombre armado que entró al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

    El sheriff del condado, Ric Bradshaw, informó que el sujeto fue identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años y originario de Cameron, Carolina del Norte. Confirmaron su identidad a partir de una licencia de conducir.

    Desde el Servicio Secreto relataron que los agentes lo encontraron dentro de la puerta norte del complejo, mientras llevaba una escopeta y un bidón de combustible.

    Durante una conferencia de prensa realizada el domingo, Bradshaw declaró que los efectivos le dijeron que “soltara los objetos”.

    Pese a que soltó el bidón, puso la escopeta en “posición de disparo”, lo que llevó a que los agentes dispararan en su contra y lo abatieran, según el sheriff del condado.

    Cabe precisar que el presidente no se encontraba en Mar-a-Lago cuando ocurrieron los hechos.

    Bradshaw dijo que los agentes llevaban cámaras corporales al momento del incidente y que, en el enfrentamiento, participaron al menos dos efectivos del Servicio Secreto y uno del condado de Palm Beach.

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en Mar-a-Lago

    Informaciones rescatadas por el New York Times a partir de publicaciones de sus familiares en redes sociales afirman que Martin se graduó en 2023 junto a su hermano de la escuela secundaria Union Pines, ubicada en Cameron, Carolina del Norte.

    De acuerdo a informes de noticias locales, su hermana, Caitlin Renea Martin, falleció en 2023 en un accidente vehicular, cuando tenía 21 años.

    En junio de 2025, Austin Tucker Martin registró una empresa llamada Fresh Sky Illustrations, la cual se describe a sí misma en su sitio web como “una empresa de arte que se centra principalmente en dar vida a la esperanza de estar en un campo de golf, ilustrando escenas de campos de golf y ofreciendo copias enmarcadas de obras hechas a mano en diversas tiendas de regalos de campos de golf, a la vez que gestiona encargos personales”.

    La mañana del domingo, una mujer que se identificó como su madre, Melissa Martin, publicó en Facebook que su hijo había desaparecido y que la última vez que se había sabido de él fue el sábado a las 19:51.

    En otra publicación en la red social, la cual fue borrada, una mujer que se identificó como su tía, Chrissie Fields, dijo que Austin Tucker Martin había salido de la casa a las 13:00 del sábado.

    Aseguró en dicho post que “esto no es propio de él en lo absoluto”, que la policía local lo estaba buscando y que se había contactado con el FBI.

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en la residencia de Trump en Florida

    El citado periódico trató de contactarse con Melissa Martin y Chrissie Fields para obtener declaraciones. Sin embargo, ninguna respondió a sus solicitudes de comentarios.

    Desde la oficina del sheriff del condado de Moore, en Carolina del Norte, afirmaron que se abrió el caso de una persona desaparecida a primera hora del domingo. Y que, desde entonces, se habían entregado informaciones a los investigadores federales.

    Hasta el momento, no se tiene claridad sobre las motivaciones que tuvo Austin Tucker Martin para entrar a Mar-a-Lago ni qué pretendía hacer.

    Las investigaciones en torno al caso están en curso.

    Previamente, en septiembre de 2024, otro sujeto llamado Ryan Routh entró armado con un rifle a uno de los campos de golf de Trump en Florida, mientras el republicano jugaba una partida.

    En ese momento, agentes del Servicio Secreto lo detectaron e iniciaron una persecución antes de que alcanzara a disparar.

    Routh, de 59 años, fue sentenciado a cadena perpetua a principios de febrero, tras ser declarado culpable de intentar asesinar a Trump.

    Aquel episodio ocurrió meses después de que, en julio de ese año, un hombre de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks realizara un ataque durante un mitin del entonces candidato presidencial en Butler, Pensilvania.

    Armado con un rifle automático, alcanzó a disparar ocho balas en dirección a Trump. Uno de los tiros alcanzó la oreja derecha del líder republicano, mientras que uno de los participantes en el evento falleció y otros dos terminaron heridos.

    Crooks fue abatido en el lugar de los hechos por los agentes del Servicio Secreto.

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida
    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

