    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Una brillante bola de fuego cruzó el cielo de Europa occidental la noche del domingo, antes de que uno de sus fragmentos impactara una vivienda en el distrito de Güls, en la ciudad alemana de Coblenza.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Una brillante bola de fuego cruzó el cielo del noroeste de Europa durante la tarde del domingo 8 de marzo, sorprendiendo a miles de personas en varios países.

    El meteorito fue visible desde lugares como Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania, y dejó imágenes registradas por cámaras de vigilancia y observación del cielo.

    Alrededor de las 19:00 horas, uno de los fragmentos terminó impactando directamente contra el techo de una vivienda en el distrito de Güls, en la ciudad de Coblenza, en el oeste de Alemania.

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras. Foto: Bild, Alemania

    Los detalles del impacto

    Según informó la policía local, el objeto, descrito como un “cuerpo celeste quemado”, perforó el techo del inmueble y dejó un agujero “del tamaño de un balón de fútbol”.

    El impacto ocurrió en un dormitorio, pero nadie resultó herido porque las personas que se encontraban en la casa estaban en otra habitación en ese momento.

    Tras el impacto, el suelo quedó cubierto de fragmentos de roca, arena y polvo.

    Las autoridades indicaron que se han encontrado al menos once piezas del meteorito en la propiedad y sus alrededores.

    @stef2647

    Meteorit über Rheinland-Pfalz Meteorit DeutschlanRheinlandmetioridреки stefan

    ♬ Originalton - Stef

    La más grande de las piedras tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis, mientras que otras diez pesaban entre 6 y 161 gramos.

    El evento fue ampliamente observado en el oeste de Alemania, donde los servicios de emergencia recibieron numerosas llamadas de personas que reportaban un intenso destello en el cielo.

    Testigos describieron el fenómeno como una “bola de fuego brillante”, e incluso algunos afirmaron haber escuchado explosiones mientras el objeto se desintegraba en la atmósfera.

    Las imágenes captadas

    Las imágenes también quedaron registradas por AllSky7, una red de cámaras de observación del cielo que funciona las 24 horas y que permite detectar la caída de meteoros.

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras. Foto: AllSky7

    Gracias a estos registros, y los de habitantes de la zona, los astrónomos pudieron calcular rápidamente la trayectoria del objeto y estimar el lugar donde podían caer sus fragmentos.

    De acuerdo con la Organización Internacional de Meteoros, se registraron más de 2.800 avistamientos del fenómeno en distintos países europeos.

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras. Foto: AllSky7

    Los meteoritos se producen cuando fragmentos de roca espacial, conocidos como meteoroides, entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre y generan un intenso destello de luz al quemarse.

    En la mayoría de los casos se desintegran antes de llegar al suelo, pero ocasionalmente algunos fragmentos sobreviven y alcanzan la superficie.

    Este tipo de impactos es poco común. Un caso similar ocurrió en abril de 2023, cuando varios fragmentos de meteorito cayeron cerca de Elmshorn, en el norte de Alemania, incluido uno de 3,7 kilos considerado el más pesado hallado en el país en aproximadamente un siglo.

    Meteorito Alemania Europa Cielo Ciencia Mundo Internacional Espacio

