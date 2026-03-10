La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

El pasado 2 de marzo se dio por iniciado uno de los eventos más importantes para la industria de la moda en el mundo: Paris Fashion Week.

El evento que se está llevando a cabo en la llamada “capital de la moda”, se realizará hasta el día 10 de este mes, en el famoso Palacio Ópera Garnier. El desfile tiene como objetivo presentar las colecciones de vestuario de la temporada otoño-invierno de los diseñadores más famosos y también de los emergentes.

Muchas de las prendas que se vuelven tendencia, son presentadas aquí.

En 1984, uno de los más destacados fue el reconocido Jean Paul Gartier con una colección que presentó a hombres desfilando en falda, lo que lo convirtió en uno de los primeros diseñadores en desafiar las normas de género.

En 1995, se robó el protagonismo Karl Lagerfeld, para Chanel, con una apuesta por la logomanía y el lujo ostentoso. En la década de los 2000, el protagonista fue Alexander Mcqueen. Más recientemente, en 2020, la casa de moda Balenciaga fue lo más comentado (para bien o para mal).

Este año, uno de los diseñadores más comentados, no pertenece a ninguna casa de costura de lujo como Dior, Gucci o Louis Vuitton. Quien se robó las miradas en el desfile no mide más de 1.40, nació en 2016 y aún va al pediatra. Se trata de Max Alexander, un prodigio estadounidense de tan solo 9 años.

Max Alexander: de coser con cinta adhesiva a conquistar las pasarelas

Algunos de los pasatiempos favoritos de los niños en la actualidad, tienen que ver con los videojuegos y las redes sociales. Sin embargo, a los 4 años Max ya estaba intentando coser y uniendo retazos de tela que encontraba por su casa con cinta adhesiva.

Un año después, aprendió a coser y evolucionó su trabajo considerablemente hacía un estilo más refinado, de alta costura. Fue ahí cuando, con el apoyo de sus padres, comenzó a tomar clases formales de costura.

En 2021, creó su marca Couture to the Max (un juego de palabras entre su nombre, la palabra “al máximo” y el sello de la alta costura). Logró completar su primera colección de vestuario en el verano, la que fue presentada en el desfile de Los Ángeles, California, ciudad de la que es originario. Su debut en las pasarelas fue un éxito.

Desde ese momento, el joven diseñador comenzó a recibir órdenes de vestidos por encargo para una clientela del continente americano y europeo. Incluso, le diseñó un abrigo a Sharon Stone, actriz recordada por muchos por su papel en Basic Instinct.

Al mismo tiempo, sus padres crearon una cuenta de Tik Tok dedicada a Max, en la que muestran sus diseños y proceso creativo, que actualmente cuenta con más de tres millones de seguidores.

Con tan solo siete años, recibió el récord Guinness por ser el diseñador de moda de pasarela más joven de todo el mundo. Fue a esa misma edad que el pequeño aseguró que, en una vida pasada, él fue Gucci.

Su carrera se ha mantenido en ascenso, y si bien su estilo ha ido evolucionando a medida que él crece, su enfoque sigue siendo realzar la figura femenina y “hacer que todas las mujeres, de todas las tallas y formas se sientan hermosas”.

Actualmente, su carrera como diseñador es su actividad y prioridad principal, lo que le está permitiendo ahorrar dinero para cumplir su objetivo de comprarse un departamento en Nueva York, pero cuando tiene tiempo libre, cursa el 4°básico.

El diseñador más joven del mundo presentó una colección sustentable y llena de color

Para su debut en el evento de moda más importante del mundo, Max Alexander apostó por presentar una colección colorida y llamativa que se enfocó principalmente en los vestidos.

El concepto fue la sostenibilidad; el 95% de los diseños fueron confeccionados con materiales reciclados y con las sobras que le quedaron de creaciones pasadas. Con el paso de los años, los vestidos de flor se han convertido en su sello distintivo (aparte de su edad) y, en esta pasarela, tampoco se ausentaron.

Su propuesta ha sido elogiada por el los expertos de la moda, ha sido cubierta mediáticamente por portales de noticia a lo largo de todo el mundo y en redes sociales se ha llenado de comentarios positivos, aunque tampoco han faltado los usuarios que cuestionen los interés del niño y a los padres que lo apoyan.