    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La medida fue incorporada al contrato de transporte y permite prohibir que un pasajero vuelva a volar con la aerolínea si no cumple la norma.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos. Foto: Gemini

    Escuchar música, ver videos o revisar redes sociales con el volumen del celular activado durante un vuelo aéreo podría tener consecuencias más serias que una mirada juzgadora de otros pasajeros.

    La aerolínea estadounidense United Airlines actualizó sus reglas y ahora podrá retirar del avión a quienes no utilicen audífonos al reproducir contenido en sus dispositivos.

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos. Foto: Pexels

    La compañía modificó recientemente su llamado contrato de transporte, el documento que establece las normas que aceptan los pasajeros al volar.

    Allí incluyó esta disposición dentro de la sección de “rechazo de transporte”, que detalla los casos en que la aerolínea puede negar el servicio a una persona.

    Según el texto actualizado, cualquier pasajero que escuche audio o video a través del altavoz de su dispositivo podría ser retirado del vuelo o incluso tener prohibido volar nuevamente con la aerolínea.

    La política establece que quienes reproduzcan música, vean videos o utilicen aplicaciones con sonido deberán hacerlo exclusivamente con audífonos.

    En caso contrario, la aerolínea se reserva el derecho de expulsarlos del avión o impedirles abordar.

    “Siempre hemos recomendado a nuestros clientes el uso de auriculares al escuchar contenido de audio, y nuestras normas de wifi ya lo recuerdan”, señaló la compañía en un comunicado citado por NBC News.

    “Con la expansión de Starlink, nos pareció un buen momento para aclararlo aún más añadiéndolo al contrato de transporte”, agregaron.

    La medida fue incorporada el 27 de febrero y busca reducir el ruido dentro de las cabinas, especialmente ahora que cada vez más pasajeros utilizan sus propios dispositivos para ver contenido durante el vuelo.

    Una norma poco común

    Aunque muchas aerolíneas recomiendan usar audífonos, pocas establecen sanciones explícitas por no hacerlo.

    El experto en viajes Scott Keyes señaló a CBS News que no tiene conocimiento de otra gran aerolínea estadounidense que contemple retirar a un pasajero por esta razón.

    “Esto coincide con el comportamiento de la gran mayoría de los viajeros y con el que desearía que se comportaran los demás”, afirmó.

    “Normalmente solo un pequeño número de personas en los aviones hacen ruido al no usar auriculares, así que esta es una forma elegante de tratar con ellos”, agregó al medio.

    Otras compañías también tienen reglas similares, aunque menos estrictas.

    Por ejemplo, Frontier Airlines indica que los dispositivos electrónicos que emitan sonido deben utilizarse únicamente con audífonos, mientras que Delta Airlines pide a los pasajeros que los usen “para la comodidad de todos”.

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos. Foto: Gemini

    Qué pasa si olvidas los audífonos

    Para quienes olviden llevarlos, la aerolínea señala que en algunos vuelos podría haber audífonos disponibles de forma gratuita, aunque esto dependerá de la disponibilidad a bordo.

    La nueva norma también establece que cualquier pasajero que cause a la aerolínea “pérdidas, daños o gastos de cualquier tipo” podría verse obligado a reembolsar esos costos.

    Tras conocerse la medida, la decisión generó una fuerte reacción en internet.

    Algunos usuarios señalaron que se trata de una regla de “sentido común”, mientras que otros comentaron que el problema se ha vuelto cada vez más frecuente en los vuelos, obligando incluso a los tripulantes a recordar constantemente la necesidad de usar audífonos.

    AerolíneasAudífonosUnited AirlinesVuelosViajesAviónAuricularesTendenciasEstados Unidos

