SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    La escena ocurrió durante el arranque de su gira West End Girl en Glasgow, un show y album que narra el quiebre de su matrimonio con el actor David Harbour.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    La cantante británica Lily Allen volvió a generar conversación durante el inicio de su gira West End Girl.

    La artista apareció en el escenario envuelta en un inusual “vestido” hecho con una tela verde impresa con boletas y frases escritas a mano vinculadas a infidelidades.

    El gesto no era casual: formaba parte de la narrativa de su nuevo álbum, inspirado en la ruptura con su exmarido, el actor David Harbour.

    La escena ocurrió el 2 de marzo en el Glasgow Royal Concert Hall, Escocia, durante la interpretación de la canción “4chanStan”.

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    En medio del tema, Allen tomó la larga tela desde detrás de la cama que formaba parte del escenario y comenzó a envolvérsela alrededor del cuerpo como si fuera un vestido.

    La pieza estaba impresa con lo que parecían ser recibos de compras y notas manuscritas.

    Entre ellos se podían distinguir comprobantes de marcas de lujo y restaurantes, como Chanel y Nobu, además de referencias a la tienda departamental Bergdorf Goodman.

    La historia detrás del vestido

    El “vestido de recibos” estaba directamente conectado con la letra de la canción que Allen interpretaba en ese momento: 4chanStan.

    En el tema, la cantante relata cómo revisó el cajón del velador de su pareja y encontró pruebas de gastos realizados con otra mujer.

    “Revisé el cajón de tu mesa de noche… nunca había estado en Bergdorf, pero llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo”, canta en uno de los versos.

    Más adelante agrega: “Le compraste un bolso / No era barato / Estaba en Londres / Probablemente dormida”.

    Según medios estadounidenses, el diseño forma parte del concepto visual del espectáculo, en el que cada canción representa un capítulo de la ruptura.

    Durante los 45 minutos que dura el show, Allen interpreta las 14 canciones del álbum y cambia de vestuario varias veces para acompañar la narrativa.

    Los looks fueron creados por el estilista y editor de la revista Interview, Mel Ottenberg, quien diseñó distintos atuendos para reflejar las etapas emocionales del disco.

    Un álbum marcado por la ruptura

    El nuevo trabajo de Allen está inspirado en el fin de su matrimonio con Harbour.

    La cantante y el actor de la serie Stranger Things se casaron en 2020 en Las Vegas y, tras cuatro años juntos, confirmaron su separación en febrero de 2025.

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    De acuerdo con fuentes cercanas citadas por medios internacionales, la relación ya llevaba un tiempo deteriorándose antes de la ruptura.

    Tras la separación, Allen incluso ingresó a un centro de tratamiento para recibir terapia individual y grupal.

    La artista habló sobre ese proceso en su podcast Miss Me?, donde explicó que buscó ayuda pensando en sus hijas. “Adoro muchísimo a mis hijos y ahora estoy en una situación en la que realmente tengo que ser la mejor versión de mí misma por ellos”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:Lily AllenInfidelidadVestidoShowGiraMúsicaCantanteArtistaCelebridadesModaEscociaReino UnidoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Delitos violentos se redujeron en un 38% en sector de Bellavista Providencia

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    Lo más leído

    1.
    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    2.
    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    3.
    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    4.
    Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon

    Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa
    Negocios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    Heinz ya controla la mitad del mercado chileno de condimentos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong
    El Deportivo

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Alerta en Portugal: Cristiano Ronaldo se lesiona y Al Nassr autoriza viaje urgente a Madrid para su recuperación

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana