Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

La cantante británica Lily Allen volvió a generar conversación durante el inicio de su gira West End Girl.

La artista apareció en el escenario envuelta en un inusual “vestido” hecho con una tela verde impresa con boletas y frases escritas a mano vinculadas a infidelidades .

El gesto no era casual: formaba parte de la narrativa de su nuevo álbum, inspirado en la ruptura con su exmarido, el actor David Harbour.

La escena ocurrió el 2 de marzo en el Glasgow Royal Concert Hall, Escocia, durante la interpretación de la canción “4chanStan”.

En medio del tema, Allen tomó la larga tela desde detrás de la cama que formaba parte del escenario y comenzó a envolvérsela alrededor del cuerpo como si fuera un vestido.

La pieza estaba impresa con lo que parecían ser recibos de compras y notas manuscritas .

Entre ellos se podían distinguir comprobantes de marcas de lujo y restaurantes, como Chanel y Nobu, además de referencias a la tienda departamental Bergdorf Goodman.

La historia detrás del vestido

El “vestido de recibos” estaba directamente conectado con la letra de la canción que Allen interpretaba en ese momento: 4chanStan.

En el tema, la cantante relata cómo revisó el cajón del velador de su pareja y encontró pruebas de gastos realizados con otra mujer .

just lily allen singing while wrapped in the receipts of things her husband bought for other women pic.twitter.com/lqf17VuuNH — fagonetta (@fagonetta) March 3, 2026

“Revisé el cajón de tu mesa de noche… nunca había estado en Bergdorf, pero llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo”, canta en uno de los versos.

Más adelante agrega: “Le compraste un bolso / No era barato / Estaba en Londres / Probablemente dormida”.

Según medios estadounidenses, el diseño forma parte del concepto visual del espectáculo, en el que cada canción representa un capítulo de la ruptura.

Durante los 45 minutos que dura el show, Allen interpreta las 14 canciones del álbum y cambia de vestuario varias veces para acompañar la narrativa.

Los looks fueron creados por el estilista y editor de la revista Interview, Mel Ottenberg, quien diseñó distintos atuendos para reflejar las etapas emocionales del disco.

Un álbum marcado por la ruptura

El nuevo trabajo de Allen está inspirado en el fin de su matrimonio con Harbour.

La cantante y el actor de la serie Stranger Things se casaron en 2020 en Las Vegas y, tras cuatro años juntos, confirmaron su separación en febrero de 2025.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por medios internacionales, la relación ya llevaba un tiempo deteriorándose antes de la ruptura.

Tras la separación, Allen incluso ingresó a un centro de tratamiento para recibir terapia individual y grupal.

La artista habló sobre ese proceso en su podcast Miss Me?, donde explicó que buscó ayuda pensando en sus hijas. “Adoro muchísimo a mis hijos y ahora estoy en una situación en la que realmente tengo que ser la mejor versión de mí misma por ellos”, señaló.