“El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres. Foto: archivo.

En septiembre de 2024, Gisèle Pelicot decidió renunciar a su derecho al anonimato y hacer público, ante Francia y el mundo, el crimen que su marido, con el que llevaba 50 años casada, había cometido en su contra: todas las noches, él la drogaba hasta dejarla inconsciente e invitaba a decenas de hombres a su hogar para que abusaran sexualmente de ella.

En Francia, las víctimas de abuso sexual tienen el derecho de pedir que las audiencias se manejen de manera privada.

Sin embargo, consideró que un juicio a puertas cerradas también significaría que su esposo, Dominique Pelicot, y los 50 hombres acusados de violarla, podrían mantenerse anónimos, sin tener que mostrar sus rostros y sin reproche del ojo público.

Es por eso que decidió que el caso debía hacerse público. “La vergüenza debe cambiar de bando”, fue su consigna.

Su caso conmovió a millones de personas en todo el mundo, sobre todo a mujeres, que la convirtieron en un símbolo feminista.

Casi dos años después del veredicto, Giséle Pelicot lanzó su libro de memorias Un himno a la vida , escrito en conjunto a la periodista Judith Perrignon , donde no solo relata su experiencia como víctima de abuso sexual, sino también su historia de vida y sus reflexiones .

El caso de Gisèle Pelicot, un crimen que sacudió al mundo y un fallo judicial que sumó más de 440 años de cárcel

Gisèle Pelicot tiene, actualmente, 73 años. Antes de descubrir los crímenes realizados por su esposo, la mujer llevaba meses con molestias genitales y musculares a los que no lograba encontrarles explicación.

Era su mismo esposo, Dominique Pelicot, quien la llevaba al médico y la acompañaba a hacerse exámenes. Sin embargo, estos nunca arrojaron resultados concluyentes.

Un día de septiembre de 2020, Dominique llegó llorando al hogar que compartía con su esposa para confesarle algo: había sido arrestado por la policía porque lo descubrieron tomando fotos en un supermercado debajo de las faldas de múltiples mujeres.

Si bien, cuando Gisèle se enteró, la acción le causó rechazo, fue algo que pensó que se podía resolver con terapia de pareja y una promesa de jamás volver a hacer un acto similar.

No obstante, cuando la policía incautó los aparatos electrónicos de Dominique, no solo encontraron fotografías de las mujeres del supermercado, sino que también miles de su esposa , tumbada en una cama, desnuda e inconsciente mientras era violada por decenas de hombres desconocidos, además de su propio esposo.

Gisèle decidió denunciarlo y proceder con la investigación por violación .

Tras un largo proceso de búsqueda, la policía descubrió que, a lo largo de más de una década, ella había sido abusada por más de 80 hombres. Sin embargo, solo se logró identificar y acusar a 50.

El 19 de diciembre de 2024, la justicia francesa declaró a Dominique Pelicot, de 73 años, culpable de violación agravada y lo condenó a cumplir una sentencia de 20 años en prisión .

Los 50 cómplices recibieron condenas que van desde los 15 a los 3 años de cárcel. En total, ese día el tribunal dictó más de 440 años de prisión para los violadores. Fue el cierre jurídico oficial del mediático caso.

La mujer se mudó a una casa en una isla de la costa francesa. Está intentando sanar psicológicamente de las agresiones que sufrió y reconstruir la relación con sus hijos, que quedó sumamente dañada después de que la policía también encontrara fotos durmiendo en ropa interior de la hija del matrimonio, Caroline Darian.

El libro, según los críticos, promete ser una inspiración para mujeres de todo el mundo.

La historia detrás del caso, contada por Gisèle Pelicot

En una reciente entrevista con un medio internacional, en el marco del lanzamiento de su libro, Giséle declaró que Un himno a la vida relata lo más difícil que le ha tocado hacer en su vida: llamar a sus tres hijos para contarles lo que había descubierto sobre Dominique, el padre de familia .

Las memorias, según los críticos, ofrecen reflexiones profundas, además de relatar las vivencias de Pelicot antes de las violaciones: la muerte de su madre, el día que conoció a Dominique, la relación cruel que tuvo con su madrastra y experimentar la soledad en una edad temprana, entre otras.

También explora los sentimientos de Gisèle al enterarse de los crímenes de su esposo y la sensación que tuvo al abandonar por primera vez la comisaría, así como el haber vivido una doble vida.

Una es la vida que recuerda: un matrimonio aparentemente envidiable y feliz, con un esposo que la amaba y que jugaba con sus nietos mientras ella trabajaba.

La otra, es la vida que se le reveló de golpe: crímenes que no sabía que se cometían hacía su cuerpo y que le provocaban dolores inexplicables.

Durante estos últimos años, Gisèle ha intentado convalidar ambas existencias en su cabeza : “A veces, tras un incendio, quedan algunas paredes en pie; aunque ennegrecidas y quemadas, siguen ahí (...) Así lo vi en mi mente; buscaba algunas reliquias entre las cenizas… Luchaba por mantener esas paredes en pie. Si me arrebataran los últimos cincuenta años de mi vida, sería como si nunca hubiera existido”.

Con esas palabras describe y explica cómo logró conservar buenos recuerdos de Dominique Pelicot.

El libro también explora la compleja relación que la investigación dejó entre Gisèle y Caroline, después de que la policía hallara fotografías en ropa interior de esta última en los dispositivos de Dominique.

Dónde conseguir el libro de Gisèle Pelicot en Chile

El libro de la editorial Lumen llegará a las librerías chilenas el primer día de marzo. Sin embargo, múltiples tiendas (Buscalibre, Librería Antártica, Penguin Books) disponen la opción de realizar la compra en preventa .

Un himno a la vida tendrá un costo de, aproximadamente, $20.000 en versión física y $9.500 en digital.