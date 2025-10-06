SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

La víctima del mayor juicio por violación en la historia de Francia enfrenta una nueva audiencia.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Por qué Gisele Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales Foto: AP.

Gisèle Pelicot tenía 72 años cuando su historia estremeció a Francia y al mundo. Durante más de una década, su esposo, Dominique Pelicot, la drogó hasta dejarla inconsciente y permitió que decenas de hombres la violaran, mientras él registraba las agresiones en video.

En diciembre de 2024, tras un juicio histórico de 16 semanas, 51 acusados fueron declarados culpables. Pero ahora, casi un año después, la mujer vuelve a tribunales.

Por qué Gisele Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Por qué vuelve Pelicot a tribunales

Según informó la BBC, esta semana comenzó en la ciudad de Nimes la apelación del único de los condenados que decidió mantener su impugnación: Husamettin Dogan, de 44 años, casado y padre de un hijo.

En diciembre pasado fue hallado culpable de violación con agravantes y condenado a nueve años de prisión. Sin embargo, apeló tanto el veredicto como la duración de su pena, alegando que no sabía que la víctima estaba inconsciente.

Dogan admitió haber comentado a Dominique Pelicot que su esposa “parecía muerta”, pero insistió en que no debía ser considerado violador.

Por qué Gisele Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Fue el único de los 17 acusados que inicialmente apelaron y que decidió seguir adelante con el proceso.

La apelación, que durará cuatro días, será juzgada por un jurado compuesto por nueve ciudadanos.

Los videos de las agresiones volverán a proyectarse en la sala, y Gisèle asistirá nuevamente, aunque esta vez en calidad de testigo.

“Todos habrían entendido si no venía, pero siente la responsabilidad de estar presente hasta el final”, dijo a la BBC su abogado, Stéphane Babonneau.

El impacto del caso Pelicot

El caso Pelicot provocó un profundo impacto en la sociedad francesa y abrió un debate sobre el consentimiento y la violencia sexual.

“Los jurados tendrán ahora una nueva comprensión de estos problemas”, señaló al medio británico la magistrada Magali Lafourcade.

Tras el primer juicio, Gisèle Pelicot se convirtió en un símbolo del movimiento feminista en Francia. Fue reconocida entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time, recibió la Legión de Honor y una carta personal de la reina Camila del Reino Unido.

Por qué Gisele Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales Foto: AP.

Pero también buscó recuperar la privacidad que perdió durante el proceso. Se refugió en la Isla de Ré, donde fue fotografiada sin su consentimiento por la revista Paris Match, lo que derivó en una nueva batalla legal.

Su vida personal también cambió. De los tres hijos que la acompañaron en el primer juicio, hoy solo uno, Florian, mantiene contacto con ella.

Sus otros dos hijos, Caroline y David, se alejaron tras conocerse posibles abusos cometidos por su padre contra Caroline, acusaciones que Gisèle evitó abordar públicamente.

Mientras el nuevo proceso se desarrolla en Nimes, Francia vuelve a mirar hacia ella.

En su momento, Gisèle decidió renunciar al anonimato para inspirar a otras víctimas a hablar. “Quiero que digan: si Madame Pelicot lo hizo, yo también puedo”, declaró durante el juicio.

Lee también:

Más sobre:Gisele PelicotFranciaCaso PelicotViolaciónJusticiaJuicioTribunalesMundoInternacionalCrimenMujer

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos
Chile

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F
Negocios

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Cobre extiende su alza y está cerca de alcanzar un máximo histórico

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

El cheque que cobra Christian Garin tras su título en el Challenger de Antofagasta

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift
Cultura y entretención

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Teatro Zoco estrena “La verdad”, de Florian Zeller

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños
Mundo

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Israel deporta a 171 activistas más de la flotilla, incluida Greta Thunberg

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia