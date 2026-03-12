SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    El médico de cuidados paliativos y autor del libro The Purpose Code (Harriman House, 2025), el Dr. Jordan Grumet, ha estudiado la búsqueda del propósito y desarrollado un método para que las personas puedan identificar sus propias motivaciones.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista. Foto: referencial.

    Descubrir un propósito es fundamental para poder perseguir objetivos específicos y desarrollar distintos tipos de proyectos a lo largo de la vida.

    Sin embargo, aunque algunas personas aseguran tener claridad sobre cuál es el suyo, otras afirman que, pese a sus esfuerzos, no han conseguido encontrarlo.

    El médico de cuidados paliativos y autor de libros como Taking Stock (Ulysses Press, 2022) y The Purpose Code (Harriman House, 2025), el Dr. Jordan Grumet, ha estudiado la búsqueda del propósito.

    Tras conversar con personas que se acercaban a él después de sus charlas —para decirle que llevaban años buscando su propósito, con resultados insatisfactorios y frustrantes— llegó a la conclusión de que el propósito no se encuentra, sino que se construye.

    En una reciente columna que escribió para Psychology Today, dijo que “construir un propósito no es casualidad”.

    “Empiezas por descubrir lo que te ilumina, esas sutiles señales que te atraen. Yo las llamo anclas del propósito. Son las actividades, momentos o experiencias que despiertan la curiosidad, la alegría o la energía en tu vida”.

    No obstante, cuando se tienen dificultades para identificar las motivaciones propias, recomienda lo que llama “método Espagueti”.

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista. Foto: The Purpose Code.

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito

    Grumet explicó que el método consiste en “hacer cosas que normalmente no haces”, tales como aceptar propuestas de actividades que no conoces o que superen tus habilidades actuales.

    “Lánzate a lo desconocido. Tal vez vayas de excursión con un nuevo amigo, saltes en paracaídas de un avión o visites una convención de cómics local con tu vecino”, afirmó modo de ejemplo.

    La clave está, según Grumet, en probar experiencias que puedan ser una oportunidad para descubrir elementos que despierten tu interés, alegría o motivación.

    En este sentido, sugiere destinar una vez al mes un día a “dedicarte por completo a una nueva actividad”.

    Al finalizar la jornada, recomienda reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Me siento más vivo? ¿Aprendí algo nuevo que me emociona? ¿Conecté con alguien de forma significativa? ¿Disfrutaría haciendo esto de nuevo mañana, la semana que viene o el mes que viene?

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista. Foto: referencial.

    “La genialidad del método Espagueti reside en reducir las apuestas. Encontrar un propósito a menudo genera mucha presión, pero aquí no hay casi nada que perder. Solo un poco de tiempo y curiosidad. O lo disfrutas o no”, escribió Grumet.

    Agregó que, si disfrutas de la actividad, esta podría convertirse en un “ancla” para tu propósito.

    “Quizás te encantó ese paseo en bicicleta con amigos. ¿Qué sigue? ¿Otra salida? ¿Unirte a un club de ciclismo? ¿Investigar nuevas bicicletas de alto rendimiento? ¿Apoyar carreras locales? Las posibilidades se expanden orgánicamente”.

    De acuerdo a Grumet, el método “transforma la acción de intimidante a manejable”, mientras que “reemplaza la frustración con la experimentación y la teoría con la experiencia”.

    “Al probar, reflexionar y repetir, comienzas a descubrir las actividades que constantemente aportan significado a tu vida (...) cada miniexperimento es un paso adelante, una oportunidad para descubrir qué resuena contigo. Con el tiempo, estas experiencias se acumulan, creando una vida llena de conexión, compromiso y significado”, enfatizó en su columna.

    Lee también:

    Más sobre:BienestarPsicologíaLibrosPropósitoSalud mentalLiderazgoEmocionesMétodo EspaguetiLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Lo más leído

    1.
    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    2.
    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    3.
    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    4.
    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    5.
    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast
    Chile

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente
    Negocios

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos
    Tendencias

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores
    El Deportivo

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿De qué equipo es hincha el Presidente José Antonio Kast?

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak
    Mundo

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres