Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

Descubrir un propósito es fundamental para poder perseguir objetivos específicos y desarrollar distintos tipos de proyectos a lo largo de la vida.

Sin embargo, aunque algunas personas aseguran tener claridad sobre cuál es el suyo, otras afirman que, pese a sus esfuerzos, no han conseguido encontrarlo .

El médico de cuidados paliativos y autor de libros como Taking Stock (Ulysses Press, 2022) y The Purpose Code (Harriman House, 2025), el Dr. Jordan Grumet, ha estudiado la búsqueda del propósito.

Tras conversar con personas que se acercaban a él después de sus charlas —para decirle que llevaban años buscando su propósito, con resultados insatisfactorios y frustrantes— llegó a la conclusión de que el propósito no se encuentra, sino que se construye .

En una reciente columna que escribió para Psychology Today, dijo que “construir un propósito no es casualidad”.

“Empiezas por descubrir lo que te ilumina, esas sutiles señales que te atraen. Yo las llamo anclas del propósito. Son las actividades, momentos o experiencias que despiertan la curiosidad, la alegría o la energía en tu vida”.

No obstante, cuando se tienen dificultades para identificar las motivaciones propias, recomienda lo que llama “método Espagueti” .

Foto: The Purpose Code.

Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito

Grumet explicó que el método consiste en “hacer cosas que normalmente no haces”, tales como aceptar propuestas de actividades que no conoces o que superen tus habilidades actuales .

“Lánzate a lo desconocido. Tal vez vayas de excursión con un nuevo amigo, saltes en paracaídas de un avión o visites una convención de cómics local con tu vecino”, afirmó modo de ejemplo.

La clave está, según Grumet, en probar experiencias que puedan ser una oportunidad para descubrir elementos que despierten tu interés, alegría o motivación .

En este sentido, sugiere destinar una vez al mes un día a “dedicarte por completo a una nueva actividad”.

Al finalizar la jornada, recomienda reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Me siento más vivo? ¿Aprendí algo nuevo que me emociona? ¿Conecté con alguien de forma significativa? ¿Disfrutaría haciendo esto de nuevo mañana, la semana que viene o el mes que viene?

“La genialidad del método Espagueti reside en reducir las apuestas. Encontrar un propósito a menudo genera mucha presión, pero aquí no hay casi nada que perder. Solo un poco de tiempo y curiosidad. O lo disfrutas o no”, escribió Grumet.

Agregó que, si disfrutas de la actividad, esta podría convertirse en un “ancla” para tu propósito .

“Quizás te encantó ese paseo en bicicleta con amigos. ¿Qué sigue? ¿Otra salida? ¿Unirte a un club de ciclismo? ¿Investigar nuevas bicicletas de alto rendimiento? ¿Apoyar carreras locales? Las posibilidades se expanden orgánicamente”.

De acuerdo a Grumet, el método “transforma la acción de intimidante a manejable”, mientras que “reemplaza la frustración con la experimentación y la teoría con la experiencia” .