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    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Este fin de semana se realizará la 98° entrega de los premios de La Academia, evento con transmisión confirmada para Chile.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo? Foto referencial de archivo

    Este fin de semana marca un nuevo hito en la temporada de premios, con la 98a entrega de los Oscar, que se desarrollará el domingo por la tarde.

    El evento reunirá a las más importantes figuras del cine internacional en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, para el evento que premia a lo más destacado del cine del último año.

    Para la presente edición, el título con más nominaciones es Pecadores que alcanzó 16, seguido de Una Batalla Tras Otra con 13 menciones, mientras que Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental figuran con 9 nominaciones cada una.

    Dónde ver los Oscar 2026

    La ceremonia de los premios Oscar 2026 se transmite este 15 de marzo desde las 21:00 horas de Chile en el canal TNT.

    De forma online, la cobertura del esperado evento que premia al cine va por la plataforma HBO Max.

    Se confirmó que la transmisión comienza a las 20:00 horas, con el preshow a cargo de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes en vivo desde Los Angeles tendrán acceso exclusivo a los nominados en su paso por la alfombra roja.

    Posteriormente, la ceremonia de premiación será conducida por el ganador del Emmy, escritor y productor Conan O’Brien.

    Entre los presentadores también estarán figuras como Pedro Pascal, Adrien Brody, Kieran Culkin, Chris Evans, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway, entre otros.

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