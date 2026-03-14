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    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    Un Himno a la Vida, el estremecedor y valiente testimonio de la protagonista del mayor juicio por violación de Francia; un nuevo volumen de artículos del filósofo esloveno, donde habla de las crisis actuales, y un homenaje a los árboles en la forma de un colorido libro de gran formato, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez
    Gisèle Pelicot narra su historia en Un himno a la vida.

    Un Himno a la Vida, de Gisèle Pelicot (Lumen)

    Lo conoció en casa de su tía, cuando tenía 19 años. “Su timidez me tranquilizó”, cuenta. “Yo no había conocido el amor, ni siquiera había tenido una aventura. Y sentí que iba a amarme”. Era 1971 y Gisèle Pelicot sintió que junto a Dominique “mi vida recuperaría el sentido que había perdido”. Cincuenta años después, luego de formar una familia juntos, la policía la contactó y le reveló algo horrendo y desolador: durante años, Dominique la drogó, la violó y llevó hombres a casa para que la violaran. El horror se descubre gradualmente y destroza la vida de Gisèle, que solía vivir con lagunas mentales y temía por un tumor cerebral, como el que terminó con la vida de su madre cuando ella tenía nueve años. La historia de Gisèle Pelicot es estremecedora, y conmueve la entereza, la valentía y la honestidad que muestra en estas páginas, donde recrea su biografía y el juicio que condenó a su ex esposo y otros 50 hombres. El libro, escrito junto a la escritora Judith Perignon, es un viaje por su pasado, desde su infancia difícil, marcada por la muerte de la madre y del desamor de su madrastra, hasta su matrimonio, la vida familiar y el descubrimiento del horror. Y impresiona cómo, después del infierno, vuelve a declarar su fe en el amor y abrazar la alegría de vivir.

    El Cielo en Desorden, de Slavoj Žižek (Anagrama)

    Slavoj Žižek canta a Los Prisioneros: “Dime, ¿tú te crees que protestas?/ Dime, ¿me aseguras que protestas?”. El filósofo esloveno cita a la banda de San Miguel en uno de los ensayos de su nuevo libro: “En su Nunca quedas mal con nadie, la banda chilena Los Prisioneros nos propone la imagen perfecta de un falso izquierdista radical”, escribe. “Aunque esta canción evoca una figura que forma pare de la situacion en Chile, su relevancia es global”, postula. En un mercado donde abunda el café descafeinado, la cerveza sin alcohol, el sexo digital y la política sin política, “Los Prisioneros añaden a esta serie otra figura clave de nuestro espacio cultural: el manifestante descafeinado”, afirma Žižek. Aquí pone el ejemplo del intelectual progresista, acomodado en la academia, del que no se sabe si su fin es “algo atacar o ganar aplausos”. “Por eso se necesitan grupos como Los Prisioneros: para enfrentarse a la verdad con toda la despiadada brutalidad que haga falta”. No es la única alusión a Chile en este libro que reúne un conjunto de artículos publicados en 2021. Escritos antes del regreso de Donald Trump al poder y las guerras actuales, se leen como crónicas de época, pero hay análisis que sobreviven, como el colapso ambiental o la crisis de la socialdemocracia europea.

    Un Árbol, de Ángeles Quinteros (Escrito con Tiza)

    Leña de oro en el invierno,/ sombra de plata en el verano/ y, lo que es más que todo junto,/ crea los vientos y los pájaros./ Piénsalo bien y reconoce/ que no hay amigo como el árbol”. Los versos de Nicanor Parra, de su poema Defensa del árbol, se encuentran hacia el final del libro, junto a una selección de otros poetas, como Gabriela Mistral y la japonesa Kanezo Misizu. Son el corolario de este bosque con forma de libro, de formato grande y tapas duras, ilustrado en tonos que van del amarillo y verde al rojo. El álbum celebra el valor esencial de los árboles para la vida: desde el refugio que ofrecen a pájaros e insectos, la sombra que entregan, los frutos que proveen, el oxígeno que aportan, las propiedades medicinales de muchos de ellos, la tarea que cumplen sus raíces impidiendo la erosión de los suelos hasta los mitos que han inspirado. “Un viejo proverbio indio dice que los árboles son las columnas del mundo, y que cuando se hayan cortado los últimos, el cielo caerá sobre nosotros”, escribe Ángeles Quinteros en este libro donde resuenan también los versos de Jorge Teillier: “¿Has olvidado que el bosque era tu hogar?/ ¿Que el bosque grande, profundo y sereno te espera como un amgo?/ Vuelve al bosque/ allí aprenderás a ser de nuevo un niño”.

    Más sobre:CultoLibrosReseña de librosGisele PelicotSlavoj ZizekAngeles Quinteros

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