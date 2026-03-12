Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones. Foto: ATON.

De a poco, el otoño ya se deja entrever en la zona central de Chile. Aunque todavía perduran las altas temperaturas del verano austral —el pasado martes 10, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por calor extremo en la región— pronto comienzan algunos cambios en el tiempo relacionados al frío y la lluvia.

El más próximo ocurrirá este fin de semana: el pronóstico muestra una baja algo considerable en el termómetro a partir del viernes, gracias a un evento de aire frío que llegará a la RM desde el sur del país.

Esto permitirá que las máximas se sitúen entre los 26 y 28 °C, un ambiente ligeramente más fresco que las últimas jornadas, donde se sobrepasó con facilidad los 30 °C en gran parte de la región.

Pero algunos pronósticos van más allá y comenzaron a hablar de un próximo posible episodio de lluvia en Santiago que llegaría la próxima semana . Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

Cuándo habrá lluvia en Santiago, según el tiempo

De acuerdo al modelo europeo ECMWF, consultado por Meteored, un sistema frontal potenciado por un río atmosférico podría llegar a la zona central del país durante la próxima semana .

Todavía es muy pronto para saber con exactitud cuándo y a qué hora, no obstante, el meteorólogo Javier Hernández Oramas estimó que la presencia de ambos fenómenos aumenta las probabilidades de lluvia en la Región Metropolitana. Hasta ahora, existe un 30% de probabilidad.

El especialista anunció que, si es que llueve, el foco de precipitaciones se concentraría en el sector sur y surponiente de la RM, así como en las zonas de la precordillera y cordillera.

Por otra parte, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, estimó que la lluvia podría volver el próximo martes 17 de marzo.

Eso sí, su pronóstico es más conservador: las precipitaciones caerían en sectores puntuales y podría no llegar a Santiago. No obstante, como quedan todavía varios días por delante, el escenario podría cambiar.