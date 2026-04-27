Damián Szifron regresa al cine con “El sobrino”: una comedia dramática protagonizada por Leonardo Sbaraglia

Netflix y la productora K&S Films dieron inicio hoy en Ramos Mejía a la producción de El sobrino, el esperado nuevo proyecto escrito y dirigido por Damián Szifron. La película marca el reencuentro del cineasta con Leonardo Sbaraglia, quien encabeza un elenco de figuras nacionales e internacionales en una trama que promete un recorrido vertiginoso por Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York.

La historia sigue a un pianista de renombre internacional que se encuentra en el apogeo de su carrera. Sin embargo, su estabilidad emocional y profesional entra en crisis al descubrir que su sobrino de nueve años posee un talento musical extraordinario que amenaza con eclipsar su propio legado.

“Leo está en un momento actoral increíble: lúcido, profundo, maduro y vital”, expresó Szifron sobre Sbaraglia.

Además del protagonismo de Sbaraglia, el filme cuenta con un reparto estelar: Rita Cortese (quien vuelve a trabajar con el director tras su icónico papel en Relatos salvajes), Luisana Lopilato, Valeria Lois, Luan Adler Fuks (quien hace su presentación oficial como el joven prodigio), Participaciones especiales del francés Vincent Macaigne y el legendario actor italiano Franco Nero.

Para Szifron, este rodaje representa un “proceso de materialización fascinante” y destacó el privilegio de contar con el apoyo de Netflix y K&S en un contexto donde la intersección entre arte e industria es cada vez más compleja.

Por su parte, el productor Matías Mosteirin fue contundente respecto a la calidad del proyecto: “El sobrino seguramente sea el mejor guion que hayamos leído. Damián nos demuestra que la comedia puede llevarnos con humor y belleza a explorar temas profundos de la condición humana”.