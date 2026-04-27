La canción de The Beatles que solo grabaron Lennon y McCartney

Tras las tormentosas sesiones de grabación del Álbum Blanco y del proyecto Get Back (que posteriormente se publicó con el nombre Let It Be) The Beatles decidieron tomarse un respiro para dar rienda suelta a su creatividad. Mientras Harrison practicaba diferentes formas de espiritualidad oriental, John Lennon se casaba con la artista Yoko Ono y organizaba una de sus numerosas protestas pacíficas en la cama. Esto, en marzo de 1969.

Inspirado, Lennon compuso una canción basada en su alocada aventura y reservó tiempo en los estudios Abbey Road. ¿El único problema? Solo Paul McCartney estaba disponible, ya que Harrison y Ringo Starr ya estaban ocupados. Pero como la paciencia no era una virtud que Lennon cultivase, decidió no esperar a sus compañeros,y seguir adelante junto a Paul.

Así, solo ambos Beatles registraron The Ballad of John and Yoko por su cuenta, repartiéndose los instrumentos: McCartney a cargo de la sección rítmica (batería, piano, bajo y maracas) y Lennon cantando y tocando las dos guitarras: la solista y la acústica de fondo.

Aunque Lennon y Ono recibieron bastantes críticas por lo que hacían, la visión de Lennon sobre su apasionado romance le dio un giro cómico a la historia. Ono declaró a Rolling Stone : “Estábamos pasando por un momento muy difícil, con situaciones muy complicadas. Él lo convirtió en una comedia en lugar de una tragedia”.

Grabada en Abbey Road, se publicó como single, primero en Reino Unido, el 30 de mayo de 1969; luego en Estados Unidos, el 4 de junio de 1969. Su cara B era la canción Old Brown Shoe, de George Harrison.