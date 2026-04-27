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    FNE inicia revisión de la compra de Lacoste por parte de Komax

    La Fiscalía Nacional Económica inició una investigación porla compra del negocio de Lacoste en Chile por parte de Komax. El proceso arrancó formalmente luego de que las empresas lograran entregar la totalidad de la documentación exigida por la autoridad, tras un primer intento fallido en marzo.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició oficialmente la investigación sobre la compra del negocio de Lacoste en Chile por parte de Komax.

    El proceso arrancó formalmente luego de que las empresas lograran entregar la totalidad de la documentación exigida por la autoridad, tras un primer intento fallido en marzo.

    La resolución que da el vamos al expediente fue firmada por Aníbal Palma, jefe de la División de Fusiones de la institución. Con este paso, la autoridad analizará si la operación se ajusta a las normas de libre competencia antes de autorizar el traspaso de los activos.

    El negocio consiste en que Komax tome el control de todo lo que hoy hace Lacoste en el país. Esto incluye la importación de la ropa, su distribución y el manejo de todas las tiendas que actualmente opera la empresa Vesuvio.

    “La resolución de fecha 25 de marzo de 2026 que declaró incompleta la Notificación, y la presentación de fecha 9 de abril de 2026, ingreso correlativo N°70.427-2026, por medio de la cual las Partes Notificantes acompañaron nuevos antecedentes con el objeto de subsanar los errores y omisiones de la Notificación", consignó la resolución.

    El objetivo de la Fiscalía Nacional Económica con la investigación es que la operación no afecte la libre competencia del mercado. Como Komax ya es dueña de muchas otras marcas de ropa, la FNE debe revisar si quedarse también con Lacoste les da un poder excesivo que pueda terminar afectando los precios.

    Con la apertura de este expediente, el trato queda bajo la lupa de los expertos. Ellos decidirán si la compra se aprueba rápido, si se les ponen condiciones o si se inicia una investigación más larga por riesgos de monopolio.

    Si bien se trata de un proceso meramente administrativo su resolución es clave para definir el futuro de la operación.

    Komax forma parte de Grupo Axo. La compañía mexicana concretó la compra de la empresa chilena a principios de 2023, tras obtener la aprobación de las autoridades de libre competencia.

    Con esta integración, Grupo Axo pasó a controlar las operaciones de Komax en Chile, Perú y Uruguay. Esta adquisición incluyó la gestión de marcas como Gap, Banana Republic, The North Face, Marmot y Brooks Brothers, las cuales se sumaron al catálogo regional que el grupo opera desde México.

    Más sobre:NegociosEmpresasLacosteKomaxRetailMarcas

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