García Ruminot defiende diálogos con PC y FA por megarreforma ante críticas de la UDI: “La relación debe ser con todos”

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, José García Ruminot (RN), se reunió la tarde de este lunes con el Partido Comunista para abordar el proyecto de Reconstrucción Nacional. Lo mismo hará con el Frente Amplio durante la tarde.

Tras la cita, el titular de la Segpres respondió a la UDI, por calificar los encuentros como “error político”, dado que, según argumentan, tanto el PC como el FA “han perdido relevancia en esta discusión, ya que sus posiciones y votos se han vuelto intrascendentes en el avance del proyecto”.

Sobre ese reparo, García Ruminot respondió: “Yo entiendo perfectamente la posición de la UDI, pero también espero que se comprenda la tarea, la misión permanente de la Secretaría General de la Presidencia”.

“Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil”, defendió el ministro.

En esa línea, sostuvo: “El día que asumí el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia dije que íbamos a conversar con todos, con todos los diputados, con todos los senadores, con todos los comités y, por lo tanto, lo que hacemos es estar cumpliendo precisamente con esa tarea”.