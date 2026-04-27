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    Star Trek: Strange New Worlds tiene fecha de estreno de nueva temporada

    La cuarta temporada de la serie se estrenará globalmente en Paramount+ el próximo jueves 23 de julio.

    Por 
    Equipo de Culto
    Star Trek: Strange New Worlds tiene fecha de estreno de nueva temporada

    La tripulación de la U.S.S. Enterprise está de regreso y lista para embarcarse en nuevas aventuras: la cuarta temporada de Star Trek: Strange New Worlds se estrenará globalmente en Paramount+ el próximo jueves 23 de julio. Los nuevos episodios de esta temporada, compuesta por 10 capítulos, estarán disponibles semanalmente todos los jueves hasta el 24 de septiembre.

    Los miembros del elenco Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding y Paul Wesley presentaron hoy el teaser oficial de la nueva temporada en CCXP México durante el panel de Paramount+ en el Thunder Stage, frente a una sala colmada de fans.

    En la cuarta temporada de esta serie original de Paramount+, la tripulación de la U.S.S. Enterprise - liderada por el Capitán Christopher Pike - emprende una serie de aventuras emocionantes y cargadas de acción a través del espacio. En su viaje hacia extraños nuevos mundos, enfrentarán tanto sus propios conflictos internos como amenazas externas, conocerán nuevos y coloridos personajes, se reencontrarán con rostros familiares y se enfrentarán a aterradores alienígenas. A lo largo del camino, buscarán abrazar un futuro brillante y esperanzador.

    La serie es producida por CBS Studios, Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. La cuarta temporada está protagonizada por Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun y Martin Quinn, junto a la actriz invitada Carol Kane y el invitado especial Paul Wesley.

    Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers se desempeñan como co-showrunners. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Alan McElroy, Robbie Thompson, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Anson Mount, Rod Roddenberry y Trevor Roth se desempeñan como productores ejecutivos de la cuarta temporada.

    Las tres temporadas de Star Trek: Strange New Worlds ya están disponibles completas en Paramount+ a nivel global.

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