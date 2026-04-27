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    Ministro De Grange detalla ingreso de modificaciones de la Ley Uber a Contraloría: buscan flexibilidad de operación

    La propuesta, que ingresó el viernes pasado al ente fiscalizador, incluye cambios en el decreto 212 para que ahora taxis colectivos puedan transportar hasta ocho pasajeros, además de un aumento en los años de antigüedad en los vehículos permitidos y eliminación de la exigencia de cilindrada.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ministro de Grange detalla ingreso de modificaciones de la Ley Uber a Contraloría: buscan flexibilidad de operación

    El ministro de Transporte, Louis de Grange, entregó este lunes más detalles respecto al ingreso a Contraloría de las modificaciones por parte del Ejecutivo a la llamada Ley Uber.

    Según informaron de la cartera, el pasado viernes habrían ingresado al organismo fiscalizador la propuesta, que involucra una flexibilización en su operación en el país y también otras novedades en la operación de taxis colectivos.

    El objetivo es principalmente evitar que el antiguo reglamento se implementara con todas sus restricciones en exceso, con todos sus defectos, lo que ya tenía un impacto muy negativo en calidad de servicio, específicamente de cara al pasajero en mayores tarifas”, explicó esta jornada de Grange.

    El ministro de Transporte, Louis de Grange

    Entre las modificaciones propuestas por la cartera, y como ya habían adelantado las semanas anteriores, se incluye un aumento en los años de antigüedad en los vehículos permitidos, además de la eliminación de la exigencia de cilindrada y potencia.

    Además también se incluye un ajuste al decreto 212, en directo beneficio al funcionamiento de taxis colectivos. En concreto, esta modificación permitirá que se puedan transportar de cuatro a ocho pasajeros.

    Hay un tiempo de revisión por parte de la Contraloría General de la República. Nosotros paralelamente estamos avanzando en el diseño de la plataforma computacional que es necesaria para que se inscriban los conductores de las distintas plataformas y así ofrecer un servicio con altos estándares de seguridad, con los precios y los tiempos de espera y calidad que estamos acostumbrados al día de hoy”, concluyó el jefe de la cartera de Transporte.

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